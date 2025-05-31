三峽車禍肇事老翁亡！許常德點出痛點 「選舉快、憾事沉默」

〔記者邱奕欽／台北報導〕新北三峽5月中旬發生一起重大車禍，肇事78歲余姓老翁歷經2次手術、12天搶救後，於今（31日）上午宣告不治。對此，音樂人許常德稍早對事件表達沉痛與不安。

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該起車禍造成多名民眾受傷、3人不幸身亡，肇事者78歲余姓老翁今證實身亡噩耗，引發社會更深層的焦慮與疑問。對此，許常德直言：「如果家屬因此卸責，還有哪個父母官能第一時間出來說明如何處理？」

許常德對三峽車禍發表看法。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

許常德感嘆：「這是大家端午節最焦慮的事。」他指出選舉時反應都非常快，類似憾事卻常陷入沉默，質疑有無可能聽到一句誠摯的承諾，例如「我們會在第一時間奉上慰問金，對於犯錯的人絕不枉不縱」。

「最糟的是，閉聲過節。」許常德強烈呼籲相關官員應該盡速出面說明，展現誠意與負責態度，而他的發聲也代表許多民眾內心的期待，不只是等一份聲明，而是等待一份「公義的回應」。

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