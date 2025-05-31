韓星政治不冷感！IU挺罷免尹錫悅遭抵制 今曬照認證投完總統票

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國第21屆總統選舉自29日起進行「事前投票」，許多韓國藝人紛紛呼籲前去投票，而IU為了避免爭議，戴口罩、穿上黑色格紋襯衫，證明已經去投票。而「BTS」防彈少年團的j-hope也身穿黑衣，就是為了避免重演aespa隊長Karina的爭議重新上演。

IU（左）、j-hope都前去投票。（翻攝自X、IG）

aespa隊長Karina在韓國大選期間，穿上紅色衣服，上面還有數字2，被質疑是幫代表色為紅色的國民力量2號候選人金文洙拉票，引發爭議。國民力量黨的發言人當然也不會放過這個好機會，po出aespa的圖案宣傳。事後，其所屬公司SM娛樂發聲明澄清，表示Karina並沒有目的及意圖，只是日常發文，目前已經把貼文刪除。

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Karina因身穿2號、紅色服裝被質疑是支持特定候選人。（翻攝自IG）

不過部分韓國藝人沒在避諱碰政治，IU先前就為罷免尹錫悅的群眾送上餐點，在IG上引來撻伐，昨天（30日）又在粉絲社群平台上透露在29日已經前去投票，並提醒大家投票截止時間，儘管身為藝人，仍關注政治社會時事，一點都不「冷感」。

金高銀則曬出投票所的指示圖，打卡已經到投票所完成投票，IZ*ONE出身的李彩演很聰明，po出手背上印章的標誌，第一張照片背景是藍色的天空以及紅色的地板，第二張照片中可看到李彩演的護腕是藍色的，因此特別拿小番茄平衡一下，不但有藍色的共同民主黨，也有紅色的國民力量黨，誰都不得罪。

李彩演曬出「紅色」、「藍色」的照片，哪一個黨都不得罪，也看不出來到底支持誰。（翻攝自IG）

IVE的張員瑛也很懂得看局勢，有一天表演服裝為藍色，她發文時更特別把照片用成黑白。無獨有偶，NMIXX的Sullyoon先前在直播上比YA，也趕緊比出各種數字的手勢，RIZZE的日本成員將太郎同樣不自覺比出YA，突然意識到不能比2，趕緊改成手抱胸的姿勢，3人的所作所為都是為避免爭議發生。

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