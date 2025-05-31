晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓星政治不冷感！IU挺罷免尹錫悅遭抵制 今曬照認證投完總統票

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國第21屆總統選舉自29日起進行「事前投票」，許多韓國藝人紛紛呼籲前去投票，而IU為了避免爭議，戴口罩、穿上黑色格紋襯衫，證明已經去投票。而「BTS」防彈少年團的j-hope也身穿黑衣，就是為了避免重演aespa隊長Karina的爭議重新上演。

IU（左）、j-hope都前去投票。（翻攝自X、IG）IU（左）、j-hope都前去投票。（翻攝自X、IG）

aespa隊長Karina在韓國大選期間，穿上紅色衣服，上面還有數字2，被質疑是幫代表色為紅色的國民力量2號候選人金文洙拉票，引發爭議。國民力量黨的發言人當然也不會放過這個好機會，po出aespa的圖案宣傳。事後，其所屬公司SM娛樂發聲明澄清，表示Karina並沒有目的及意圖，只是日常發文，目前已經把貼文刪除。

Karina因身穿2號、紅色服裝被質疑是支持特定候選人。（翻攝自IG）Karina因身穿2號、紅色服裝被質疑是支持特定候選人。（翻攝自IG）

不過部分韓國藝人沒在避諱碰政治，IU先前就為罷免尹錫悅的群眾送上餐點，在IG上引來撻伐，昨天（30日）又在粉絲社群平台上透露在29日已經前去投票，並提醒大家投票截止時間，儘管身為藝人，仍關注政治社會時事，一點都不「冷感」。

金高銀則曬出投票所的指示圖，打卡已經到投票所完成投票，IZ*ONE出身的李彩演很聰明，po出手背上印章的標誌，第一張照片背景是藍色的天空以及紅色的地板，第二張照片中可看到李彩演的護腕是藍色的，因此特別拿小番茄平衡一下，不但有藍色的共同民主黨，也有紅色的國民力量黨，誰都不得罪。

李彩演曬出「紅色」、「藍色」的照片，哪一個黨都不得罪，也看不出來到底支持誰。（翻攝自IG）李彩演曬出「紅色」、「藍色」的照片，哪一個黨都不得罪，也看不出來到底支持誰。（翻攝自IG）

IVE的張員瑛也很懂得看局勢，有一天表演服裝為藍色，她發文時更特別把照片用成黑白。無獨有偶，NMIXX的Sullyoon先前在直播上比YA，也趕緊比出各種數字的手勢，RIZZE的日本成員將太郎同樣不自覺比出YA，突然意識到不能比2，趕緊改成手抱胸的姿勢，3人的所作所為都是為避免爭議發生。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中