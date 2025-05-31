家寧戴2萬元名牌帽...Andy卻是平價款！網心酸：帽子都比他存款貴

Andy與家寧在經濟狀況上差距很大，與女方先前聲稱兩人都是月領5萬的說詞有出入。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧的分手後撕破臉，Andy指控家寧一家將他辛苦經營10年的YT頻道奪走，公司金流也沒交代清楚。且從家寧近年來狂出國、買名牌的行為看來，雙方在經濟狀況上差距很大，與家寧聲稱的「與Andy都是月領5萬」有所出入。近日有網友翻出Andy與家寧過去的一張情侶合照，從畫面中可見兩人帶著同款漁夫帽，但是家寧那頂是名牌帽，Andy的就是普通雜牌，價位落差非常大。

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家寧戴著2萬元名牌帽，Andy的卻是平價款。（翻攝自Dcard）

有網友在Dcard統整家寧曾在社群曬出的奢侈品，包含服飾、包包、帽子、彩妝等，竟高達35樣。令人心酸的是，在其中一張Andy與家寧交往期間拍攝的情侶照中，可以看到兩人戴著同款深灰色漁夫帽，但經了解精品的網友查證後，家寧所戴的漁夫帽內襯有老花花紋設計，售價高達新台幣2萬4584元，Andy的帽子則無花紋，且帽沿設計較生硬，應該是平價款式。

許多網友看到該對比圖心疼直呼，「Andy奶奶過世身上只剩1萬多，一頂帽子都比他存款還貴」、「真的好難過」、「要跟人借錢出國還一直裝有錢」。

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