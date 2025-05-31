ㄚ頭沖繩跟團5天4夜超崩潰 「吃同樣菜色」氣炸：還收3萬2

ㄚ頭近期跟團前往沖繩旅遊。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「ㄚ頭」詹子晴自節目《我愛黑澀會》出道，憑藉甜美臉蛋及娃娃音深受粉絲喜愛，近年來經營副業有成，不時透過社群分享生活的她，昨（30）發文表示，近日跟團前往沖繩5天4夜，但旅行社所準備的餐點都是同樣菜色，讓她氣炸直呼，「3萬2吃這樣是不是太過分」。

ㄚ頭公開旅行社準備餐點。（翻攝自Threads）

ㄚ頭在社群平台Threads發文表示，「我認真想知道，如果你參加的旅行社準備的餐點每天都吃這樣，你們可以接受嗎？第一天慘不忍睹我就不分享了。」並曬出旅行社安排的餐點照，菜色幾乎一模一樣，讓她感到相當傻眼。她進一步透露，第三天晚餐以及第四天的中餐、晚餐都是自行處理，「很多都要自己付錢的情況下，旅行團還收一個人3萬2？」

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此外，ㄚ頭無奈表示，「你知道最可怕的是什麼嗎？第五天中餐也是安排吃一樣的唷」，至於有網友懷疑是不是住宿成本較高，導致餐費從簡，她也回應「你看我住的會傻眼」，不少網友紛紛留言，好奇到底是哪一家旅行社，她坦言「我真的要公布了，大家以後選旅行社可以避雷」。

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