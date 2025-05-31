有雷！《折腰》大結局 劉宇寧怕導演跟編劇被寄刀子扔出去

劉宇寧提起《折腰》的遺憾，怕劇迷給導演、編劇寄刀子。（翻攝自網路）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國古裝劇《折腰》已播出進尾聲，有不少網友趕著看大結局，看完卻又憤憤不平，氣到要寄刀子給導演跟編劇，讓劉宇寧在開「折腰回門話家常」直播時，特別提醒宋祖兒、何泓姍、周陸啦回答問題要小心，免得害導演跟編劇被扔出去。

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小桃（左）和「盾哥」是《折腰》的搞笑CP。（翻攝自網路）

《折腰》雖然拍完2年才播出，但播出後反應熱烈，不僅大小喬姐妹情深的戲、兩姐妹為夫婿籌謀的用心讓劇迷很入戲，男主角魏劭（劉宇寧飾演）旁邊的4大家將魏梁、魏魏渠、魏梟、魏朵也都稱為「折腰」F4，各有劇迷支持。

魏梁（右）被劉琰殺死，魏梟也斷了一臂，配角的結局讓《折腰》劇迷看了很生氣。（翻攝自網路）

其中魏梁（王成思飾演）和小喬的陪嫁侍女小桃（李雪琴飾演）是劇中的搞笑CP，小桃為了幫女君了解男君的行蹤，常向「盾哥」魏梁示好套話，盾哥愛慕小桃屢屢中計，一收到小桃的禮物就向兄弟獻寶，惹得男君吃醋，讓觀眾看得哈哈大笑。

不過魏梁小桃這對搞笑CP在最後兩集卻讓觀眾由喜轉悲，兩人相約打完戰，盾哥就向小桃提親，沒想到盾哥卻慘遭劉琰殺死，魏梟斷了一臂。另外何泓姍飾演的大喬，也因為不讓周陸啦演出的夫婿比彘受劉琰威脅從城樓上跳了下去，這兩段劇情都讓劇粉給路透了，在網路上引起討論。

何泓姍飾演的大喬（左）被綁，成了威脅夫婿比彘的工具。（翻攝自網路）

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激動的劇粉有人說要寄刀子給總導演鄧科，也有人大罵編劇「不編死幾個就不會寫劇本了嗎」、「最煩這些自作聰明的編劇」，劉宇寧感受到劇粉的怒氣，昨（30）日在「折腰回門話家常」直播中問宋祖兒、何泓姍、周陸啦《折腰》劇情跟角色有沒有什麼遺憾時，都特別提醒他們，這一個問題很敏感，他們要小心回答，免得導演跟編劇被劇迷給扔出去。

大喬不讓夫婿比彘受劉琰威脅，跳樓自殺。（翻攝自網路）

《折腰》的主要演員直播跟劇迷話家常。（翻攝自網路）

宋祖兒懂得觀眾入戲很深，不捨得有人犧牲，但她覺得劇情上不管是從犧牲的人或是活著的人都盡了職責，每個人都有血有肉，無論是為了小家還是大家的付出，都具有意義，其實沒什麼遺憾。劉宇寧則說他的遺憾是為什麼編輯不把《折腰2》一起寫了！何泓姍聞言大喊：「那我怎麼辦？」劉宇寧立刻補上一句：「可以從大喬跳樓的視角進入下一世，這樣大喬就可以復活了！」讓劇迷很期待轉世的《折腰2》。

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