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娛樂 音樂

天后也愛諧音梗！田馥甄問端午節為何只有「玉琴」加班？蔡依林的「康民順」紅了

〔記者陳慧玲／台北報導〕網友都說台灣人喜歡諧音梗，其實連天后們也愛用諧音。今（31日）是端午節，粉絲翻出以前S.H.E的表演影片，田馥甄說過節冷笑話，就用了諧音成語。另外「Jolin」蔡依林最近在社群分享新歌MV預告，也因諧音讓「康民順」紅了。

田馥甄說冷笑話，用了諧音成語。（資料照，記者潘少棠攝）田馥甄說冷笑話，用了諧音成語。（資料照，記者潘少棠攝）

過去田馥甄說端午節應景冷笑話，她問大家：「端午節大家都放假，為什麼只有『玉琴』要加班？」Selina和Ella一臉好奇，田馥甄則笑著回答：「因為『玉琴顧粽』（欲擒故縱），她要幫忙顧粽子。」

蔡依林將於6月推出全新專輯。（資料照，記者潘少棠攝）蔡依林將於6月推出全新專輯。（資料照，記者潘少棠攝）

Jolin將於6月推出全新專輯《Pleasure》，最近先釋出同名新歌MV片段，還寫到：「命運之輪竟然...！康民順...逃不了了」，不少網友一開始還好奇「康民順」是誰？其實就是「coming soon」的諧音，預告新歌就快推出了，網友也笑稱她讓「康民順」變紅了。

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