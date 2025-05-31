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娛樂 日韓

AV帝王清水健私下愛好曝光 每週做「這件事」超過10次

AV帝王清水健曝光私下愛好。（翻攝自X、IG）AV帝王清水健曝光私下愛好。（翻攝自X、IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV帝王清水健去年4月宣布退休，退休後的他仍持續經營自媒體，近日清水健在一段訪問影片中吐露，自己非常熱愛做「這件事」，一週甚至超過10次，引發外界好奇。

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清水健在2018年與美女作家伊藤春香閃婚，育有一個兒子，兩人在2022年宣布離婚，不過仍是相當好的朋友，常一起拍片。昨（30）日女方上傳一支訪問清水健的影片，當聊到最花錢的地方，清水健表示他會花很多錢在用餐方面，平常的愛好也是探訪米其林餐廳，一週的美食行程會超過10次。他解釋說道，「我對廚師為什麼選擇這樣的烹飪方式，或這道料理是如何誕生的，以及背後的文化背景等這些事情很感興趣，當然好吃也是前提」。

影片一出，令眾多網友驚呼，「一週可以吃米其林10次以上，財力好驚人」。事實上，清水健曾在引退前公開自己的年收入最高可達到3000萬日幣（大約台幣623萬元），但是當時的他每天都在工作，完全沒有自己的時間，如今選擇退休，唯一的收入來源僅剩YT頻道，其他全靠老本。

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