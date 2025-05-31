在家點菸下秒竟氣爆！美妝網紅慘毀容 拍片募醫藥費挨轟

中國美妝網紅佟詩瑤家中發生氣爆，臉部二度燒傷，險些毀容。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國一名美妝網紅「佟詩瑤」近日拍片自爆，家中發生瓦斯氣爆事故，她與父母三人全身有大面積燒燙傷，她的臉部也二度燒傷，將近毀容。佟詩瑤在影片中向外界募資一家三口的醫藥費，沒想到竟引部分網友痛斥她在賣慘。

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佟詩瑤拍片回顧意外發生當下。（翻攝自微博）

佟詩瑤回顧意外發生當下，3月31日晚間她跟往常一樣在家中剪片，剪到一半突然聽到一聲巨響，窗戶也瞬間被震碎、家中火光四起，她嚇得連忙叫醒正在睡覺的母親向外跑，雖一家三口有成功逃出，但仍遭燒傷，而事故起因疑是父親在家中點菸，引發外洩的瓦斯氣爆。

由於治療費用龐大，佟詩瑤也希望能藉此影片募資醫療費，只見片中的她皮膚因燒傷紅腫、頭髮被剃光，哽咽提到「父母身體重度燒傷，需要大面積植皮，我希望做自媒體能賺一些治療費用」，影片一發出引不少粉絲捐款幫助，但也有部分網友不買單。

對此，佟詩瑤強調，會拍片求贊助醫藥費，是因為她還暫時不能工作，只能藉由從事自媒體維持生計，且身為美妝網紅，她往後也無法再靠臉吃飯了。影片的最後她不忘提醒，「希望我的事故能給大家警告，一定要注意用火和用電的安全。」

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