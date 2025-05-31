洪詩懷二胎出門「視線突暗掉」 急蹲路旁喘氣原因曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕《我愛黑澀會》洪詩2023年甜嫁李運慶，育有1歲多的愛女「哺哺」，事隔1年半再驚喜宣布懷上第二胎，開心迎接一家四口的幸福生活。不過，洪詩透露此次懷孕過程極其艱辛，不僅初期出血，甚至在一次外出時視線突然變暗，必須蹲在路邊休息，讓粉絲又驚又心疼。

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洪詩目前已懷孕5個月，雖然經常透過社群分享孕期點滴，但她昨（30日）坦言此次身體狀況比預期辛苦許多。由於還要照顧大女兒，洪詩時常感到疲憊，「幸好哺哺現在一天只睡一次小覺，一次睡兩小時，才讓我終於有睡飽的感覺。」她提到某次出門買水果，才走10分鐘就感到喘不過氣，視線突然從四角暗掉，只能急忙先蹲路旁喘氣，再找地方坐下休息。

洪詩懷二胎後時常感到疲憊。（組合照，翻攝自IG）

洪詩透過護理師理解，因自己本身患有低血壓，加上寶寶搶奪體內營養，因此才導致體力不支。儘管如此，洪詩仍以積極心態面對孕期挑戰，直呼「懷孕真的很辛苦，但又讓人覺得好幸福，真的是一種很矛盾的感受呀！」此外，她也同步曬出孕照，可見她體態維持得宜，讓粉絲大讚是「最美孕媽咪」。

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