43歲王陽明世壯運奪銀！毛巾染血照曝光 吐露「比成績更重要的事」

〔記者邱奕欽／台北報導〕43歲王陽明參賽2025雙北世界壯年運動會，所屬球隊「Bullymotherbbq」在籃球頂級35+組金牌賽奮戰到底，最終以59比80不敵「Taiwan Beer x AEviso」奪下銀牌，賽後他曬出膝蓋電療、血染毛巾的照片，展現「大叔熱血」的真實寫照並道出心聲。

王陽明在世壯運賽場上力拚到濺血。（組合照，翻攝自IG）

王陽明昨（30日）分享連續6天的賽程心得，「除了輸贏，真的很珍惜這次世壯運的機會，讓我回想起高中、大學跟一個團隊，每天一起生活、一起追逐共同的目標！」他提到隊友們拚盡全力、傷痕累累仍不退場，這種彼此理解與犧牲的精神讓他深感動容，「這種感覺真的很感動，辛苦大家了！」

請繼續往下閱讀...

相關新聞 王陽明JR世壯運籃球爭冠成績出來了 分差21分

王陽明分享傷照及復健照，自嘲「大叔們的熱血」。（組合照，翻攝自IG）

年過40的王陽明也坦言，這次比賽對自己而言格外珍貴，「不知道下次什麼時候可以有這樣的機會，可以跟這麼多籃球菁英同場競技。」他認為，能在競賽中結識更多兄弟，比成績還來得重要，最後不忘感性向愛妻蔡詩芸、愛女放閃致謝，「謝謝Dizzy還有Katiya的支持，愛你們。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法