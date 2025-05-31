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娛樂 電影

「現在太多自稱電影的八點檔！」蔡明亮自剖電影美學的堅持與自由

〔記者許世穎／台北報導〕在影像快速生產與快轉觀影當道的時代，導演蔡明亮坦言：「現在很多人稱為電影的，其實跟八點檔沒什麼兩樣。」他選擇逆勢而行，以緩慢美學、手工拍攝與個人視角對抗感官麻痺，重申電影作為藝術形式的根本價值。

《漫不經心》蔡明亮的電影在宜蘭壯圍沙丘以展覽形式呈現，他也回到此處取景。（公視+ 提供）《漫不經心》蔡明亮的電影在宜蘭壯圍沙丘以展覽形式呈現，他也回到此處取景。（公視+ 提供）

蔡明亮與公視+合作推出線上策展《凝視·蔡明亮》，一次集結五部近年作品，包括獨家首播《日子》，以及《你的臉》、《良夜不能留》、《漫不經心》、《西寧國宅》，讓觀眾從串流平台體驗不同於主流劇情片的觀看方式。他強調：「我的作品以個人化的眼光去拍攝，這是一種自由創作的概念，相信公視+的觀眾都能享受這樣的品味！」

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他所謂的「緩慢」，並非停滯，而是對影像節奏的有意放緩，以換取更深層次的觀察與感受，「我們可以說現在已經進入機器人時代，節奏太快、太多，我只是想提醒大家放慢一點。」如《你的臉》全片僅14個鏡頭，13張臉和一隅場景，在觀眾專注的凝視下緩緩顯影。

即便採取簡單的製作方式，蔡明亮仍堅持畫面質感與光影美學，「即便我用便宜的方式拍，我還是注意我的光影、畫面經營，因為這才叫做電影。」他希望透過這些作品讓觀眾重新認識影像中的「感覺」、「時間」與「空間」，找回被遺忘的電影體驗。

他不靠明星、不寫劇本、不為市場操作，像他自述拍《良夜不能留》時是「一人導演、一人攝影」，以最純粹的方式表達自身感情。他也形容自己就像「擺地攤的人」，以手工精神堅持創作，成為影壇中特立獨行的存在。

《日子》導演蔡明亮與演員亞儂弘尚希工作照。（公視+ 提供）《日子》導演蔡明亮與演員亞儂弘尚希工作照。（公視+ 提供）

當被問及作品是否承載歷史記錄功能時，他不以「時代敘事」為前提，而是忠於個人經驗與感受，像是《西寧國宅》便源於他對該地的深厚情感，「就是在講一棟快被拆除的大樓，但其實是表達我對西寧國宅的感懷。」意外的是，該片上架後在串流平台掀起討論熱潮，讓他感到驚喜。

《良夜不能留》捕捉了動盪時期的香港，《日子》則記錄亞儂弘尚希與李康生的生命交會，這些影像或許不具備傳統意義上的歷史功能，卻在不被注視之處照見時代的敏感與重量。蔡明亮相信：「這個時代還是需要比較清醒的聲音。」

蔡明亮導演線上策展《凝視·蔡明亮》共五部電影包含獨家首播《日子》以及《你的臉》、《良夜不能留》、《漫不經心》、《西寧國宅》都已在公視+上架。

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