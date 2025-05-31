維京人怎麼過端午？《馴龍高手》預售將展開 上映前還有限定搶先場

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕今天（31日）是端午佳節，真人版《馴龍高手》導演迪恩戴布洛伊率領片中飾演「史圖依克」的傑瑞德巴特勒、「小嗝嗝」梅森塔姆斯以及「亞絲翠」妮可帕克一同獻上佳節祝福，發行該片的環球影業同時宣布預售即將展開，正式上映前還有特殊版本的限定搶先場。

《馴龍高手》導演迪恩戴布洛伊（左起）、妮可帕克、傑瑞德巴特勒、梅森塔姆斯一同獻上佳節祝福。（翻攝自YouTube）

梅森在問候影片中先提到端午節是個特別的節日，妮可接著表示端午節是一個充滿歡樂、家人團聚的日子，「還有…賽龍舟的節日？」傑瑞德聽了當場進入角色笑說「哈哈！維京人可不賽龍，我們是騎龍飛行！」導演戴布洛伊則表示今天不用飛行，而是划槳，梅森當場提議把兩樣加起來，「來場飛行龍舟大賽！」讓傑瑞德開心表示「這才是我們維京人過端午節的方式！」

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電影改編自源自暢銷童書的經典動畫，敘述在荒蕪粗獷的博克島上，維京人與龍族是世代相傳的宿敵。但是小嗝嗝卻與眾不同。作為族長大塊頭史圖依克充滿創意卻不被重視的兒子，小嗝嗝打破數百年來的傳統，和一隻令人畏懼的夜煞「沒牙」成為好朋友。他們出乎意料的深厚友情不但揭露了龍族的真正本性，同時也動搖了整個維京社會的根基。

梅森塔姆斯在《馴龍高手》飾演「小嗝嗝」，和夜煞「沒牙」建立起友誼。（UIP提供）

在勇猛善戰又野心勃勃的亞絲翠以及維京人村莊個性古怪的鐵匠戈伯的陪伴下，小嗝嗝必須面對一個因為恐懼與誤解而分歧的世界。當一個古老的威脅出現，讓維京人和龍族都身陷危險時，小嗝嗝和沒牙的友情就成為創造一個全新未來的關鍵。他們必須攜手合作，走出一條通往和平的艱辛道路，突破各自世界的界限，並且重新發掘英雄與領袖的真正意義。

沒牙在真人版《馴龍高手》依舊超萌。（UIP提供）

《馴龍高手》將於6月11日正式在台上映，包括2D、3D、IMAX、4DX、MX4D、DOLBY CINEMA、SCREEN X等版本同步登場，各大影城預計6月4日展開預售。此外，環球影業也宣布將於6月7日和6月8日舉辦IMAX及SCREEN X限定搶先場，更多詳情請上環球影片粉絲專頁或IG查詢。

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