Melody「選美冠軍」舊照曝光！來台20多年曾受文化衝擊

〔記者林欣穎／專訪〕女星Melody出生於美國，大學畢業後就來台發展，提到當時身邊有不少亞裔朋友同樣想回亞洲發展，不過很多人只待1、2年就又回美國，只剩她繼續留下，「文化的差異、個性認知的差異，還有語言上面的落差，還要耐得住各種寂寞不容易」。

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Melody（中）參加洛杉磯華埠小姐選美比賽並獲得冠軍。（Melody提供）

Melody在20歲時參加洛杉磯華埠小姐選美比賽獲得冠軍，不過她說自己沒有過模特兒夢，當時會去選美，是為了升學、申請碩士班，為履歷做準備。不過畢業後她放棄高薪工作、決定跨出舒適圈來到台灣追逐歌手夢。

Melody出道當歌手時期的青澀照。（Melody提供）

她坦言當時來台最不適應的就是文化上的不同，「在台灣講話比較含蓄，（亞洲人）都看破不說破，但美國都是說破。」她還提到在美國會習慣用擁抱打招呼，但發現如果在台灣不能輕易這樣做，會被誤以為是有好感。不過Melody依然很喜歡在台灣的日子，她也感謝家人放手讓她去嘗試，總是給予她很大的安全感，能夠任性、做自己。

Melody來台發展多年。（新視麗娛樂提供）

提到圈內影響她最深的人，Melody感謝張小燕不時給予她建議、引導，「她是我最敬佩的人，她教我，『人生不管遇到什麼事，就是面對、處理』。」這句話也成為她日後面對各種挑戰的信念支柱。她也感謝王偉忠啟發他的喜劇之路，更憶起當時接第一部八點檔《紫藤戀》是與林心如合作，「我們就像是一起長大的夥伴，彼此扶持。」

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