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娛樂 電視

（獨家）Melody請辭《熱吵店》 鬆口「單親媽媽心聲」曝未來規劃

〔記者林欣穎／專訪〕Melody上個月拋出請辭震撼彈，將離開與沈玉琳搭檔主持4年多的《11點熱吵店》，並於6月底錄製最後一集，她當時表示想要多點時間陪伴兩個女兒，日前她接受專訪，回顧來台發展二十多年，她豁達表示沒有後悔，「不管是好是壞都是成就今天的你。」

Melody認為所有的好與壞，都是成就自己的一部分。（新視麗娛樂提供）Melody認為所有的好與壞，都是成就自己的一部分。（新視麗娛樂提供）

Melody與沈玉琳搭檔多年，2023年還曾入圍過金鐘綜藝節目主持人獎，當時沈玉琳更形容兩人默契十足，像前世就相識，不過Melody受訪坦言，自己很重視作為媽媽的責任，想要調整工作節奏、好好陪伴兩個女兒成長，「畢竟我是單親媽媽，我的兩個女兒正值青春期，這對我來說是重要的階段，當媽媽永遠是我最重要的事。」

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不過她與製作人王貞妮的Podcast節目《姐妹悄悄話》，停更近一年後於上個月回歸，4月已經開始播出，對於未來工作安排她也保持開放態度，如果時間上允許不排斥有新的合作。Melody也說，每個階段都有很難忘的經驗，她有感而發表示：「每個過程都是學習，好與否、當下的痛苦與快樂，都是永遠活在你體內的回憶跟成長。」

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