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娛樂 電視

陳志強剛新婚「曾智希就發願吃素」 原因曝光了

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳志強在參與演出的大愛劇《生命的麥田》飾演志工「魏宏州」，一路跟隨艾偉及王淑娟志工的腳步，10多年來協助偏鄉失能家庭，讓弱勢孩子能用教育翻轉人生。戲外，陳志強才剛帶著太太曾智希到峇里島度假回國，談到這齣戲去年5月底開拍，陳志強跟著團隊進駐臺東，當時跟曾智希才新婚不久，每周都遠從臺北到臺東陪伴陳志強，兩人恩愛羨煞劇組。

陳志強（左）去年到台東拍戲，曾智希愛相隨。（大愛提供）陳志強（左）去年到台東拍戲，曾智希愛相隨。（大愛提供）

陳志強也會租摩托車帶曾智希到各景點，留下兩人愛的足跡，陳志強開玩笑跟曾智希說「臺東之旅就是我們的蜜月旅行」。當時為了讓陳志強拍戲順利，曾智希也發願吃素，希望老公陳志強一切更順遂。

陳志強（右）去年到台東拍戲，曾智希曾發願吃素，希望老公一切順利。（大愛提供）陳志強（右）去年到台東拍戲，曾智希曾發願吃素，希望老公一切順利。（大愛提供）

而陳志強日前和張雁名一起到《全民星攻略》宣傳。陳志強跟曾國城說為什麼劇名叫《生命的麥田》，而且還跟張雁名兩個人像唱雙簧一樣，很有默契的一搭一唱的說「因為志工愛與奉獻的精神就像麥子一樣，愛可以繼續傳播給下一代」。

陳志強（右）與張雁名（左）上節目宣傳，和主持人曾國城交手。（大愛提供）陳志強（右）與張雁名（左）上節目宣傳，和主持人曾國城交手。（大愛提供）

接著陳志強跟張雁名就要開始一場冠軍爭奪賽，陳志強第一回合答題都是信心有餘，張雁名也是一路靜悄悄，被曾國城歸類為「淡泊名利組」，不過張雁名是「惦惦吃三碗公」的實力，從第二回合開始逐漸嶄露頭角，答對率百分百，甚至一路進入到最後冠軍資格，曾國城直接說「張雁名的表現比陳志強好多了」，還鼓勵大家「讓我們一起用生命來影響生命」。

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