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娛樂 最新消息

張小燕再現燦笑！為黃子佼蒙羞「沒臉見人」合體陳美鳳洩近況

張小燕（右）曾透露因黃子佼深感蒙羞，這輩子未曾如此害怕見人。（資料照，記者潘少棠攝）張小燕（右）曾透露因黃子佼深感蒙羞，這輩子未曾如此害怕見人。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「綜藝教母」張小燕縱橫娛樂圈超過一甲子，憑藉深厚的閱歷提攜後輩不遺餘力，近來卻因愛徒黃子佼深陷醜聞，無端遭受牽連，成為眾矢之的屢遭謾罵，再亮相的機會恐怕少之又少。如今，76歲張小燕淡出演藝界多年，近況卻意外被陳美鳳給曝光。

黃子佼與孟耿如2020年登記結婚，未料2023年捲入MeToo風暴，隨後又爆出私藏未成年不雅影片，愛家形象全面崩塌、跌至谷底，21日更傳出2人已秘密離婚，雙方雖未公開回應，但黃子佼委任律師蕭棋云以「謝謝關心，一切以小玉米為重。」未有正面回應，態度形同默認。

張小燕（前排右2）與王偉忠（前排右1）、陳美鳳（前排左1）、藍心湄（後排右3）等眾好友聚會合影面露燦笑。（翻攝自臉書）張小燕（前排右2）與王偉忠（前排右1）、陳美鳳（前排左1）、藍心湄（後排右3）等眾好友聚會合影面露燦笑。（翻攝自臉書）

然而，恩師張小燕近日面對媒體詢問黃子佼傳出離婚則選擇「已讀不回」，不過陳美鳳昨（29日）釋出私下與星友們的聚會合照，可見張小燕與王偉忠、藍心湄等人同框入鏡，同時頂著藍髮、紅框眼鏡開心燦笑，氣色及心情看是來相當不錯。

事實上，黃子佼醜聞連環被爆出之後，張小燕曾為此表示自己感到蒙羞，「臉也沒了、心也碎了，這輩子都沒這樣怕見人！」男星陸一龍曾透露有跟張小燕私下聚會，「我有問她『心情好嗎？』她回我『陸先生，你說呢？』」複雜心情不言而喻。

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