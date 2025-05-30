晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

家寧爆討25萬旅費「比九妹赴瑞士還貴」 釣出Joeman親回1句話

家寧（左）遭抖出國外旅費要價25萬元，Joeman赴瑞士僅花15萬元形成對比。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）家寧（左）遭抖出國外旅費要價25萬元，Joeman赴瑞士僅花15萬元形成對比。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬網紅情侶檔「眾量級CROWD」分手後數次隔空交火，由財務糾紛延燒成感情互咬戰，Andy更指控家寧還他奶奶過世時向他討25萬出國，引爆輿論譁然。然而，網友卻把焦點轉向Joeman，笑稱他去瑞士僅花15萬，「家寧要25萬是要去哪裡？」沒想到意外釣出本人回應。

Andy在影片中指控家寧早在2021年便與男閨蜜范成章過從甚密，還大手筆出國消費，像去杜拜2晚就砸9萬，連奶奶過世都不聞不問，反而傳訊表示出國費用要20到25萬，問他「北鼻你身上有錢嗎？」此舉被他視為情感與金錢雙重背叛。對此，家寧強勢反擊表示錢是要向群海借而非Andy，並列出訊息證據反咬長年利用她接案壓榨，連她的慰問奶奶紀錄也被有意遮蔽。

相關新聞：NanaQ曬照認「與2男睡同房」疑挺家寧 遭網友一面倒罵翻

眼尖網友隨後在Threads發文點名Joeman，直言「九妹去瑞士才15萬，家寧25萬是要去哪裡？」這則留言意外釣出Joeman本人幽默回覆「抱歉」還加上一個沮喪表情，笑翻眾網友更湧入留言「九妹平價旅遊輸慘了」、「家寧是高奢蜜月旅自己先訂」、「花那麼多卻不是跟男友去，這才真心傷」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中