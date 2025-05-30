家寧爆討25萬旅費「比九妹赴瑞士還貴」 釣出Joeman親回1句話

家寧（左）遭抖出國外旅費要價25萬元，Joeman赴瑞士僅花15萬元形成對比。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬網紅情侶檔「眾量級CROWD」分手後數次隔空交火，由財務糾紛延燒成感情互咬戰，Andy更指控家寧還他奶奶過世時向他討25萬出國，引爆輿論譁然。然而，網友卻把焦點轉向Joeman，笑稱他去瑞士僅花15萬，「家寧要25萬是要去哪裡？」沒想到意外釣出本人回應。

Andy在影片中指控家寧早在2021年便與男閨蜜范成章過從甚密，還大手筆出國消費，像去杜拜2晚就砸9萬，連奶奶過世都不聞不問，反而傳訊表示出國費用要20到25萬，問他「北鼻你身上有錢嗎？」此舉被他視為情感與金錢雙重背叛。對此，家寧強勢反擊表示錢是要向群海借而非Andy，並列出訊息證據反咬長年利用她接案壓榨，連她的慰問奶奶紀錄也被有意遮蔽。

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眼尖網友隨後在Threads發文點名Joeman，直言「九妹去瑞士才15萬，家寧25萬是要去哪裡？」這則留言意外釣出Joeman本人幽默回覆「抱歉」還加上一個沮喪表情，笑翻眾網友更湧入留言「九妹平價旅遊輸慘了」、「家寧是高奢蜜月旅自己先訂」、「花那麼多卻不是跟男友去，這才真心傷」。

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