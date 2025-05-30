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娛樂 歐美

金鋼狼嚇爛 結縭27年前妻竟違背默契

休傑克曼（右）與前妻黛博拉李於5月23日正式走法律程序離婚。（美聯社）休傑克曼（右）與前妻黛博拉李於5月23日正式走法律程序離婚。（美聯社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）於2023年9月和妻子黛博拉李（Deborra-Lee）共同發表聲明，宣布結束長達27年的婚姻關係，外媒報導兩人本月23日正式走法律程序離婚，黛博拉李也首度正式發聲，直指自己遭背叛，並說休傑克曼婚內出軌，讓她遭受巨大傷害。對此，休傑克曼本人嚇壞，他無法相信前妻竟說出抹黑他的話，但他仍然紳士的遵守兩人默契，「拒絕在媒體前抹黑對方」。

休傑克曼對於前妻抹黑說他有婚外情感到震驚。（歐新社）休傑克曼對於前妻抹黑說他有婚外情感到震驚。（歐新社）

根據《每日郵報》報導，休傑克曼得知前妻指他婚內出軌後，反應相當激烈，而且非常錯愕。休傑克曼與前妻始終有個默契，就是絕對不會在媒體上抹黑彼此，現在黛博拉李說出這樣的話，休傑克曼雖然震驚，但並不準備回擊。

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黛博拉李透過聲明向《每日郵報》表示「我對所有走過背叛創傷呂成的人，致上我最深的同理與關懷。這是一道深刻而難以癒合的傷口，但我相信，有一股更高的力量存在，無論稱之為上帝、宇宙、或任何你信仰的指引，那股力量始終是在為我們而運作」間接傳達出休傑克曼曾有過婚外情。

休傑克曼（左）和黛博拉李兩人相差13歲，是令人稱羨的姐弟戀。（法新社）休傑克曼（左）和黛博拉李兩人相差13歲，是令人稱羨的姐弟戀。（法新社）

休傑克曼與前妻黛博拉李是相差13歲的姐弟戀，原本兩人是外界稱羨的銀色夫妻，未料結婚27年後離婚，雙方雖對外表達離婚原因是「追求個人成長」，但外界咸認為主因是兩人婚前並未簽署婚前協議，故財產分割一直無法達成共識。

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