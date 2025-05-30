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百萬網紅狠評呂秋遠 第一次看中出人家還這麼委屈

網紅律師呂秋遠近期爆出私生子風波。（翻攝自臉書）網紅律師呂秋遠近期爆出私生子風波。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕網紅律師呂秋遠近期爆出私生子風波，日前他打破沉默反擊，除發長文談感情始末爭議，更曬出聊天紀錄截圖控訴女方主動告白、設局，遭到各界非議。呂秋遠毀滅式的發文把孩子生母林女描述成主動求愛，甚至還提供最佳做愛地點暗示的形象，此舉招來百萬網紅Cheap譏諷，今（30）日發文指：「第一次看到中出人家還這麼委屈的，要不要告對方強X啊？」

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Cheap表示呂秋遠寫了一篇長文，痛訴自己遭到色誘，前面講了一大堆，把女生講得多騷、多主動，不斷勾引他，好色喔。接著Cheap忍不住譏諷「呂大律師本人卻坐懷不亂，好像法海上深，然後然後，還不是中出人家，搞屁啊，第一次看到中出人家還這麼委屈的，要不要告對方強X啊？」

網紅Cheap不但認為呂秋遠形象崩壞，還發現他的5千字長文涉及抄襲。（翻攝自臉書）網紅Cheap不但認為呂秋遠形象崩壞，還發現他的5千字長文涉及抄襲。（翻攝自臉書）

同樣身為男性，Cheap認為呂秋遠管不住小頭絕對可以理解，但他看不過去的是呂秋遠平日靠著「律師」頭銜，自詡「為女性發聲」、「理性溫柔大叔」、「痛罵渣男」的形象吸引粉絲，「沒想到卻是一手念經一手摸奶的人，說小孩是受精卵，真是笑死」。

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除此之外，Cheap還翻出案外案，他在留言處痛罵「幹 這也要抄？」原來呂秋遠的5千字反擊文開場白竟然抄襲朱立倫10年前舊文，「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候」呂秋遠長文的開場白跟朱立倫2015年10月17日臉書文第一段竟然一模一樣，讓Cheap傻眼。

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