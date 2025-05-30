啦啦隊小三風波延燒！前樂天女孩Yuri「留言秒刪」遭疑知詳情

味全龍啦啦隊員Yuri曾是樂天女孩，近期因至某啦啦隊員的貼文留下「話中有話」的留言，遭疑知曉詳情。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅律師李怡貞近日上節目爆料，一名啦啦隊女孩與富商人夫有不正當關係還傳孕，她也透露線索，包含女方是現役啦啦隊員、曾或現為「樂天女孩」，身高不到160公分、形象甜美可愛、林襄一定認識等。此舉引不少啦啦隊女孩被影射，包含琳妲、孟潔、禾羽、艾融、筠熹等人於近日陸續出面否認。

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在多位啦啦隊女神否認後，有眼尖網友發現曾為樂天女孩的「Yuri」陳洛心（原名陳怡叡），昨（29）日至某位啦啦隊員的貼文留言：「我也一直在關注這個」，還附上兩個愛心表情，發完不久又秒刪。正巧該名女孩也正在被網友猜測是李怡貞所指的小三，令眾多網友紛紛驚呼「這是話中有話嗎」、「Yuri是不是知道什麼」。

據《TVBS新聞網》報導指出更多線索，包含該啦啦隊女孩的IG粉絲數約30萬人、曾與林襄同台、棒籃雙棲，去年傳出與球員交往，還曾上過琳妲的YT節目等，猜測範圍逐漸縮小。

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