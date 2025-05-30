氣質女星剛澄清婚變！女女曖昧畫面流出 「不排斥」原因全說了

林逸欣在MV中飾演攝影師。（欣宇宙提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕林逸欣結婚三年，日前因老公在她的社群中「神隱」遭懷疑婚變，她澄清老公是圈外人，所以才不PO他的影像，近來也在新歌MV中初體驗同性情誼戲，被問到婚後才來「第一次」，以前會排斥嗎？林逸欣說：「一點都不排斥，就演員的領域來看，從以前就躍躍欲試。」也希望以後有機會遇到適合的劇本。

林逸欣打造戶外開唱氛圍。（欣宇宙提供）

林逸欣推出新歌〈Evelyn〉MV，在風光明媚的圓山舊兒童樂園一帶和新店碧潭取景，她把整個樂團小伙伴拉到風景區，展現戶外Live Band的氛圍，而除了樂團女主唱身分，她也飾演熱愛攝影的女子，戲中有情愫曖昧戲，因一位意外入鏡的女子，展開一段緣分之旅，有類耳鬢廝磨戲碼，畫面唯美。

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林逸欣初試啼聲同性情誼戲。（欣宇宙提供）

林逸欣表示，新歌〈Evelyn〉上線以來反應滿好，有點出乎她意料，它描寫了一段「曾經彼此喜歡，卻因為世俗眼光而無法在一起」的故事。林逸欣說：「對我而言，Evelyn代表的並不是一位特定的人或性別，而是某個畫面、某段難以忘懷的回憶。」

林逸欣初試啼聲同性情誼戲。（欣宇宙提供）

MV拍攝時發生有趣小插曲，因在野外拍片，當需要換裝時，林逸欣往樹後一藏，幾秒鐘後就可以登場，她笑說因為之前拍戲常在外頭、又要搶光，訓練出快速變裝的好技藝，前提是安全措施要做好，小背心、安全褲都有穿妥，所以不怕走光。

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