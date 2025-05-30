手心冒汗！美國高空大馬戲團彩排直擊 挑戰極限

《美國高空大馬戲團》導演費爾南多．奎維多（右2）、金氏紀錄挑戰者麥可．雷迪夫（左2）。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕結合全球馬戲精英與空前設備規模的《美國高空大馬戲團》，將於明後兩天（5月31日、6月1日登陸台北小巨蛋，誓言帶來一場超越想像的馬戲盛宴。今特地開放媒體參觀搭台現場，近距離直擊龐大裝備與神級道具進駐，其中最吸睛的巨型鋼鐵裝置「雷霆圓頂」，直徑超過4.7公尺，正是摩托車特技團隊挑戰「死亡之球」的震撼舞台。

《美國高空大馬戲團》將於明後兩天登陸台北小巨蛋。（記者胡舜翔攝）

《美國高空大馬戲團》這次來台演出，號召來自美國、智利、阿根廷、德國、哥倫比亞、墨西哥、波蘭等地的馬戲高手，更動員5國團隊跨國協作，歷時多日才順利完成設備運輸。舞台包含全球最高的獨輪車之一、需由數十個零件拆解組裝的「命運之輪」，以及特別打造的「懸臂裝置」，專為空中演員設計，能在摩托車高速移動中支撐表演者完成華麗特技，力與美交織，打造前所未有的現場張力。

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金氏紀錄挑戰者麥可．雷迪夫（右2）。（記者胡舜翔攝）

來自拉斯維加斯的空中特技表演者麥可雷迪夫，將在演出中挑戰個人生涯巔峰，以驚人的「鐵顎旋轉」技藝試圖創下懸吊超過185公斤的全新金氏世界紀錄！這位曾來台表演、震撼全場的極限大師，這回更結合「土星球」裝置，以空中舞蹈融合力量美學，預告將再度掀起觀眾驚呼連連。

「無懼雙人組」將在台北小巨蛋挑戰驚險的「高竿平衡」表演。（記者胡舜翔攝）

同樣備受期待的還有曾登上《美國達人秀》與NBA賽事的「無懼雙人組」，他們將在台北小巨蛋挑戰驚險的「高竿平衡」表演。身形高大的約翰達奇將以肩膀或頭頂撐起一根高長竿子，而搭檔安琪拉伯特則會爬至頂端，在數公尺高空優雅展演平衡技巧與高難度動作，兩人間的默契與信任，將成為演出最大看點之一。

「無懼雙人組」曾登上《美國達人秀》與NBA賽事。（記者胡舜翔攝）

演出匯聚全球馬戲界一時之選，包括高空特技傳奇「格林家族」、創下金氏世界紀錄的單輪車達人「比魯林」衛斯理・威廉斯、與摩托車「死亡之球」特技隊等，共超過十組高空演出同步上陣，全面挑戰人體極限與觀眾想像！

極限裝備、驚險特技、絕美演出，《美國高空大馬戲團》將為觀眾帶來一場結合視覺、聽覺與感官刺激的全方位震撼體驗。購票請上寬宏藝術官網。

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