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傲嬌職人專業戶回歸！鄭敬淏首搭「女版曹政奭」未播已備受肯定

薛仁雅（左起）、鄭敬淏、車學沇搭檔演出《勞務師盧武鎮》。（friDay影音提供）薛仁雅（左起）、鄭敬淏、車學沇搭檔演出《勞務師盧武鎮》。（friDay影音提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕時隔近兩年半，「傲嬌職人專業戶」鄭敬淏帶著新劇《勞務師盧武鎮》回歸，首度獨挑大樑擔綱主演，卻笑說「敬業過頭」讓搭檔們苦不堪言！他還盛讚薛仁雅是「女版曹政奭」，對方俏皮回應「只有頭髮跟得上前輩水準」，當場笑翻眾人。

《勞務師盧武鎮》由《D.P：逃兵追緝令》編劇金普通打造，融合職場、靈異與喜劇元素，講述鄭敬淏飾演的勞務律師因瀕死經驗獲得看見幽靈的能力，意外與古靈精怪的小姨子（薛仁雅飾）及前記者出身的影音創作者（車學沇飾）組成「人鬼共辦團隊」，接下靈界委託處理工傷職災，逐漸成長為真正專業的「勞務師」。

鄭敬淏在《勞務師盧武鎮》飾演勞務律師盧武鎮，因瀕死經驗獲得看見幽靈的能力。（friDay影音提供）鄭敬淏在《勞務師盧武鎮》飾演勞務律師盧武鎮，因瀕死經驗獲得看見幽靈的能力。（friDay影音提供）

鄭敬淏出道20年，雖在多部人氣劇集中以警察、醫師、補教名師等角色累積人氣，卻從未像這次完全「獨挑大樑」。他在30日的線上記者會自嘲：「這還是第一次角色名字直接進劇名！」又透露為了培養默契，經常拉著薛仁雅和車學沇排練兼小酌，「讓他們很苦惱」。但他也滿意表示：「我們三人搭在一起剛好有一種平衡感。」

聊到與薛仁雅合作，他不吝稱讚：「其實我一直都很羨慕曹政奭，因為他什麼都做得很好，但薛仁雅其實也不遜色，唱歌、演戲、運動樣樣精通，讓我覺得她根本是『女版曹政奭』。」薛仁雅聽了則大笑：「說我是女版曹政奭，這話太誇張啦，我頂多只能試著讓頭髮跟上曹前輩的水準吧！」

對於首度詮釋「勞務律師」，鄭敬淏坦言：「這是一份和我本人完全相反的工作，很新鮮，也很有趣。我演的不是那種一開始就很有職業倫理的模範，而是隨著每一次案件逐漸建立責任感。」他更驚喜透露自己日前獲得「榮譽勞務師」稱號，「雖然那本來不是屬於我的位置，但真的很榮幸，也很感謝。」

薛仁雅在《勞務師盧武鎮》不僅能操控鄭敬淏的行動，也是拯救他破產事務所的聰明大腦。（friDay影音提供）薛仁雅在《勞務師盧武鎮》不僅能操控鄭敬淏的行動，也是拯救他破產事務所的聰明大腦。（friDay影音提供）

薛仁雅這次飾演男主角的小姨子「羅熙珠」，既是驅動情節的聰明腦袋，也是協助重振破產事務所的關鍵人物。她坦言：「這角色沒有設定背景，一開始對我來說很困難，但也因此更具魅力。我花了很多時間揣摩怎麼讓她積極卻不討人厭，能讓觀眾認同。」

車學沇則化身為原本只顧點閱數的影音創作者，因接觸靈異案件而逐步轉變，他表示：「這是一個透過與武鎮與熙珠相遇而成長的角色，從5萬訂閱起步，不知道最後會變成多少，希望大家拭目以待。」

集職人精神、靈異懸疑與搞笑熱血於一身的《勞務師盧武鎮》，將於5月31日起在friDay影音正式上線，每週六、日更新。

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