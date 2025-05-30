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黃智賢評館長赴中國 酸溜溜：哭，抖內就來

網紅「館長」陳之漢表示自己是以「和平大使」的身分前往中國。（翻攝自臉書）網紅「館長」陳之漢表示自己是以「和平大使」的身分前往中國。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前宣布前進中國，還表示自己是以「和平大使」的身分前往中國，資深媒體人黃智賢今（30）日在社群發文，諷刺館長這個生意人把政治玩得如此滑溜，只要哭，抖內就來，而且還靠著蹭政治愈變愈大尾。

黃智賢在社群發文表示館長政治立場隨風飄搖「2019年挺蔡英文。2019年跟黃國昌，大力反『紅媒』。要求把『紅媒』趕出台灣。還說，他絕對會跟解放軍決一死戰。跟黃國昌一起，快樂挺白，也靠白黨。是生意人，可是，把政治玩得如此滑溜。館（館長）黃（黃國昌）挺柯文哲的場子，侯友宜也不感不去，硬生生被館黃羞辱，也能忍」。

資深媒體人黃智賢火力全開猛轟館長。（翻攝自臉書）資深媒體人黃智賢火力全開猛轟館長。（翻攝自臉書）

接著，黃智賢又直指「他（館長）用一切不可思議的理由罵大陸（中國），用維吾爾人假消息做藉口，罵中共。罵習近平弱智，羞辱彭麗媛。說到大陸（中國），沒有一句好的。問題是，沒有一句真的。但只要他爽，沒內容，沒事實，只有髒話又如何？有錢就好」。

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黃智賢也諷刺館長的眼淚，認為只是工具，她認為「一下子哭說，因為支持蔡英文，生意被政敵對付。現在又說，因為反民進黨，生意被對付。說沒拿政府一毛錢補助。結果被翻出來，疫情時，他健身館明明拿了900多萬。他辯，那是補貼員工薪水，話，都是他在說。錢，都是他在收。哭，抖內就來了。從頭到尾，越蹭政治，變大尾」。

黃智賢指館長（右二）和黃國昌兩人一唱一和，對柯文哲相挺。（翻攝自臉書）黃智賢指館長（右二）和黃國昌兩人一唱一和，對柯文哲相挺。（翻攝自臉書）

黃智賢也提醒大家起訴書跟法案千萬不要讀，因為是非邏輯混淆且滿嘴髒話、三自己，自以為厲害，結果卻自曝做過賭球的球版。自大的認為可以擔任兩岸和平大使，館長指別人是紅媒，就要人滾出台灣、就要原地消失。館長說「戰」，兩岸就要戰；說「和平」，兩岸就要讓他當和平大使；支持柯文哲，貪污犯就不能抓，黃智賢嘲笑「他永遠是對的，台灣必須圍繞他的利益才准活」。

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最後黃智賢酸諷「台灣政媒指標，原來是他」，更說年輕人要學館長做雙面人，道德、立場都要彈性無極限，一切不顧道德倫理只要隨自己利益走就好了。還要大家為館長這種政治變色龍鼓掌。

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