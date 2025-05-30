陳婉若卸任伊林副董 告別42年歲月「親揭轉身內情」

〔記者邱奕欽／台北報導〕伊林娛樂迎來重大人事轉折，名模教母、伊林娛樂創辦人陳婉若28日卸下公司副董事長及營運職責，僅保留董事身分繼續為公司祝福。陳婉若細數這段長達42年的旅程，從17歲懷抱夢想踏進娛樂圈，一路走來傾注青春與熱情，「這不是一段職涯，是一場生命的修行！」她坦言這份職位從不是為了權力，而是對伊林「愛到願意傾盡所有」。

陳婉若宣布卸下伊林娛樂副董事長及營運職務。（資料照、記者王文麟攝）

長達數42年的「修行」過程中，陳婉若表示伊林不只是自己的職場，更像是家、是生命中最重要的一部分，並陪伴無數新人從懵懂走到成熟，也與幕前、幕後的同仁一起撐起這艘「伊林之船」，點亮一顆顆星星的夢。陳婉若如今決定卸下所有頭銜及日常營運的責任，僅以「董事」的身分祝福這艘深愛的船航向未來，她深知這不是單靠資本便能經營的產業，而是需要全心全意、真誠交心，才能撐起這樣一段修行路。

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「我從未依戀位置，只有眷戀對伊林的情感。」回首這場人生的修行，陳婉若感謝股東給予學習機會，也感謝各部門同仁與媒體、廠商一路的支持與理解。最後，陳婉若動情表示卸任並非出於倦怠，而是因為自己已全力以赴，並願意從容地走向下一段旅程，「我仍有夢，只是想用更自在的步調完成。」她強調這場修行尚未結束，只是轉換了方式與角色，期盼未來能以不同形式再次同行。

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