NewJeans遭禁獨立活動！每次出現就賠50億 韓網嘆：真的完蛋了

NewJeans遭禁私接活動，若違反恐面臨天價賠償金。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團NewJeans去年與經紀公司ADOR爆出合約糾紛，在今年3月21日被首爾中央地方法院裁定不得私自活動，不過成員們仍自行以「NJZ」名義活動，因被裁定「間接強制」，若仍私自進行演藝活動，恐面臨天價賠償金。

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據韓媒報導，首爾中央地方法院今（30）裁定，接受ADOR對NewJeans提出的「間接強制」申請，法院指出「在專屬合約效力確認訴訟的一審判決宣判之前，若未經ADOR事前批准獲同意，NewJeans不得從事演藝活動，若違反此命令，每次違規行為每名成員支付10億韓元（約新台幣2165萬元）給ADOR。」

消息曝光後，立即掀起韓國網友討論，紛紛直呼「一次10億，這下真的完蛋了」、「這樣才對吧，怎麼能隨心所欲地履行合約呢」、「叫你們好好回去你們不聽，現在就用錢來解決吧」。

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