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《高校18禁》女主角賣「洗澡水肥皂」 甜喊：我泡過

《高校18禁》女主角席德尼史威尼是許多人心目中的性感女神。（翻攝自X）《高校18禁》女主角席德尼史威尼是許多人心目中的性感女神。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢女星席德尼史威尼因演出《高校18禁》爆紅，也成為許多人心目中的性感女神。本身擁有姣好外貌與火辣身材好條件的她，竟然動起腦筋，與品牌合作推出號稱「真的含有她（席德尼史威尼）洗澡水」的香皂，她本人更是開心的拿著香皂打廣告。

席德尼史威尼的家鄉位於美國太平洋西北。（翻攝自IG）席德尼史威尼的家鄉位於美國太平洋西北。（翻攝自IG）

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席德尼史威尼本人也在社群挑逗問：「你們一直問是不是含有我洗澡用過的水…所以我們保留下來囉」她本人還說：「這個用我洗澡水做出來的香皂，是很限量的呢！」

席德尼史威尼推出含有她洗澡水的香皂。（翻攝自IG）席德尼史威尼推出含有她洗澡水的香皂。（翻攝自IG）

這個點子的最初是席德尼史威尼去年替品牌拍攝廣告，當時她泡在浴缸裡，對觀眾喊話，這讓她的粉絲瘋狂敲碗表示「想要她的洗澡水」，於是促成這款香皂誕生。

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席德尼史威尼保證香皂裡有她泡過的洗澡水。（翻攝自IG）席德尼史威尼保證香皂裡有她泡過的洗澡水。（翻攝自IG）

席德尼史威尼本人認為這是一個非常有趣又完整的循環，粉絲們透過這種方式和她交流，她認為很酷。「除了能與觀眾對話，實現他們的幻想，也能鼓勵大家用健康的方式照顧自己」席德尼史威尼的洗澡水香皂也包含松樹皮萃取物、洗澡水，根據品牌表示，香皂向席德尼史威尼家鄉致敬，因此帶著冷杉與苔癬的木質調香氣。

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