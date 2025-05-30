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娛樂 最新消息

10億女神遭投訴！警衛向女兒吐苦水驚爆「爸媽電梯摸來摸去」

〔記者張釔泠／台北報導〕身家10億的「財富女神」王宥忻年初才因酒駕挨罰，日前又被投訴去養生會館時在店裡大聲喧嘩擾民，她今天露面還原事發現場：「當天並無其他客人，是回答按摩師父的問題，但公開場合大聲就是不對，會注意之後在公開場合的講話聲調，這次做了不好的示範。」

王宥忻（右）與另一半翁總出席「女神愛啪啪IPAPA」社群開幕記者會。（記者陳奕全攝）王宥忻（右）與另一半翁總出席「女神愛啪啪IPAPA」社群開幕記者會。（記者陳奕全攝）

相關新聞：又出事了！王宥忻按摩太吵擾人 出聲抱歉落實「安靜是美德」

王宥忻投資新的美容新事業，今天與另一半翁總一同出席「女神愛啪啪IPAPA」社群開幕記者會，媒體好奇為何取名「愛啪啪」，王宥忻說明：「因為在美容施作的過程會有啪啪啪的聲音，剛好愛的行動、愛的鼓勵的聲音也是啪啪啪，我都開玩笑說『早上愛啪啪，晚上也愛啪啪！」惹來現場一陣笑聲。

新的美容事業一開始，她就燒了一千萬，承載很多人的夢想，王宥忻表示：「第一個月營業額就三千萬，我跟另一半兩個人都是苦過來的，以前一天打五份工，這個社群主要是分享，不是只賺錢，我覺得內心富足更重要，希望能成為幸福企業！」

王宥忻與翁總感情好，常常四處放閃。（記者陳奕全攝）王宥忻與翁總感情好，常常四處放閃。（記者陳奕全攝）

王宥忻說：「我們常會問其他投資夥伴跟伴侶多久『啪』一次！」還自爆和另一半照三餐「啪」，如果沒結紮可能會每年生一個，兩人因為感情好，常常四處放閃，在女兒面前也不避諱，社區警衛還曾經跟女兒說：「請妳爸媽不要在電梯裡摸來摸去！」

被問到有沒有想過在「野外開『啪』」，翁總笑回：「曾經想過挑戰101個地方，但可能還是在國外四下無人的地方比較有可能！」

王宥忻透露年收入估計有5000萬。（記者陳奕全攝）王宥忻透露年收入估計有5000萬。（記者陳奕全攝）

王宥忻投資寵物、電商、房產等副業，透露年收入估計有5000萬，她表示今年會有說唱會，預計暑假還會出「啪啪神曲」。

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