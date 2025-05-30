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娛樂 最新消息

（專訪）曾問「出社會誰還打排球」！戲劇女神世壯運奪一金一銀

張晏塵在競賽女排得到金牌，混排則拿下銀牌，成績斐然。（張晏塵提供）張晏塵在競賽女排得到金牌，混排則拿下銀牌，成績斐然。（張晏塵提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕張晏塵曾擔任《大陸尋奇》主持人，也曾參演戲劇《在光裏的人》、《愛別離》等戲劇作品，近日參加世壯運排球賽三個組別，分別是30+休閒組、競賽組和混排，在競賽女排得到金牌，混排則拿下銀牌，成績斐然。

她因為報名的組別多，從25日到昨天，一連比了5天比賽，每天都有非常多場，她直呼：「最多一天比四場，幾乎住在排球場！」尤其是倒數第二天體力已經有些吃不消，她比到最後還有點想吐，好在所有隊員都平安完賽。

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她小學就加入排球隊，有打球底子，之後卻顯少碰排球，直到2023年底和演員朋友白川佑平在劇組化妝間聊排球，當時她還失禮說「出社會之後還有誰在打排球」，才發現漫畫《排球少年！！》影響甚鉅，如今排球可說是個相當熱門的運動，到處都是球館，不像她小時候只有學校、運動中心才有排球場。

張晏塵一連比了5天排球比賽，一天最多有4場。（張晏塵提供）張晏塵一連比了5天排球比賽，一天最多有4場。（張晏塵提供）

因此她在2023年底重拾22年前的興趣與愛好，恰巧當時到嘉義山上拍戲，因為休閒娛樂不多，幕前幕後工作人員平時最愛做的事就是打排球，她笑說：「我們就算摸黑也要打排球，天黑都能打，像是孩子一樣的開心、單純。」

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至於報名世壯運的動機，她笑說也很奇妙，是一年前在住家附近散步看到世壯運海報，想著：「哇！這是世界球賽，還有一年準備時間。」就鼓起勇氣搭訕以前國小同學和自己認識會打排球的朋友們，這些人包括青年國手、企聯選手等。

張晏塵報名30+競賽女排的隊名是金勇（KEEP YOUNG），勇奪金牌，其他兩隊是來自南非的選手。（張晏塵提供）張晏塵報名30+競賽女排的隊名是金勇（KEEP YOUNG），勇奪金牌，其他兩隊是來自南非的選手。（張晏塵提供）

她表示：「開始組隊後就像拔地瓜，串連起彼此，你以為你只是拔到一顆地瓜，沒想到拉起來是一串地瓜。」她認為排球會把所有人聚集起來。為了世壯運，她和隊友們從去年端午節前夕就開始備賽，每週都會聚會、練球，相當熱血，果然也獲得好成績。

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