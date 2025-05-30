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昔公廁激戰富少！「港版瑤瑤」懷2胎淚曝恐無法健康出生

林芊妤宣布懷上2胎。（翻攝自臉書）林芊妤宣布懷上2胎。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星林芊妤擁有姣好身材及甜美臉蛋，因神似台灣女星郭書瑤，因此有著「港版瑤瑤」的稱號，昔日因爆出在商場廁所激戰富少，形象一落千丈，後來成功轉型成為瑜珈老師，也老公結婚並育有1子。日前宣布懷上2胎的她，淚曝寶寶恐無法健康出生。

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林芊妤28日驚喜宣布自己懷上2胎，透露因為曾有流產經驗，早已放棄懷孕的念頭，近期發現生理期沒有準時報到，原以為是更年期提早，沒想到驗孕後竟呈現陽性，讓她又驚又喜。她也提到，6年前懷著兒子「彥彥」時，直到6個月都還能看見腹肌，但這次才懷胎4個月，孕肚就已經快藏不住。

林芊妤坦言，本來打算早點公開懷孕喜訊，但無奈驗血卻不太樂觀，她表示在產檢時被醫師告知胎兒「第13條染色體異常」，孩子出生後可能伴隨缺陷，基本上寶寶活不過1歲，得知消息的當下她震驚到說不出話，影片中也一度情緒崩潰。她表示，之後會視產檢情況決定胎兒的去留，雖然擔憂寶寶能否健康出生，但她仍決定保持正面的心態面對，於是決定將消息跟外界分享。

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