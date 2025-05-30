恭喜！韋禮安超順利誕出「混血兒」 嗨喊「珍貴的刺激」

韋禮安享受與國際音樂人交流。（文策院/WCM 提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「國際韋」韋禮安領軍師弟柏霖、閻奕格、倪子岡等十多位歌手前進「2025國際音樂創作營暨工作坊」，與來自全球各地音樂人交流合作孵出「混血兒」新血創作結晶，在展現華語音樂人創作實力的同時，並與全球樂壇接軌，促成國際創作交流佳話。

韋禮安與「準金曲歌王」柏霖兩人共組金曲師兄弟檔再接跨國合作新挑戰，與來自新加坡、馬來西亞、瑞典等多國音樂人分組進行創作馬拉松腦力激盪賽；其中包括曾獲葛萊美獎殊榮的美國製作人Damon Sharpe、選秀節目《澳洲偶像（Australian Idol）》第8季前10強的歌手Josh Hannan，以及參與《歡迎來到王之國》、《奔向愛情》等多部韓劇OST的南韓創作人Sarah.J等，宛如「世界盃」創作友誼賽。

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韋禮安直言獲得「珍貴的刺激」，與各地音樂人切磋創作及交流的過程中，讓他接觸到更多元的創作視角，「常在討論過程中會突然被某句話或某個想法打到，讓創作變得更自由、更有趣。」不到一天的時間就完成了一首歌，對於成品極度滿意的他坦言透過這次合作讓自己跨文化創作有更多想像，也開始思考怎麼把不同音樂風格融合進自己的作品裡，「有幾首歌我真的滿喜歡的，目前也有在考慮是否收錄進下一張專輯，正在跟團隊進一步討論。」

柏霖入圍金曲歌王現場歡呼聲不斷。（文策院/WCM 提供）

柏霖在參加此次國際創作營的過程中得知入圍好消息，當天正逢父親生日，他特別把這次經驗當成是「宇宙送給全家的驚喜」，「當下真的很開心、很激動，因身邊就是這幾年跟我一起創作、一起奮戰的朋友們，有些人還參與了我入圍的那張專輯，看到他們開心的樣子，我真的很感動。」而透過這次活動，讓柏霖不僅學著在創作上主動分享及溝通，並坦言最大的兩個收穫是「把心打開」跟「學會不要怕重來」。

閻奕格這次有備而來，與入圍本屆最佳原住民語歌手獎阿布絲、台灣創作人Elin李宜玲及韓國創作才女Sarah.J組隊創作，僅花6小時就完成2首新曲，可說完全把「女力」團隊合作發揮到極致，更展現高度默契與創作能量。

創作營女力大爆發。（文策院/WCM 提供）

這次創作營活動也堪稱「金光閃閃」；活動期間恰逢第36屆金曲獎入圍名單公布，當聽到柏霖入圍「最佳華語男歌手獎」時，瞬間歡聲雷動，雷擎也以《南洋探險隊》入圍最佳演唱錄音專輯獎，阿布絲一舉入圍「最佳原住民歌手獎」，為活動增添光彩。

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