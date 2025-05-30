吳淑敏近況曝「跑高雄做這事」 與白冰冰相見歡反被陽帆虧

陽帆（左起）、西卿、荒山亮、白冰冰錄製節目。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週邀來布袋戲主題曲「媽祖婆」等級的西卿與布袋戲天王荒山亮，兩人一出場帶來歌曲《為錢賭生命》讓全場聽得如癡如醉。

荒山亮（左）、西卿。（民視提供）

布袋戲國寶黃俊雄的夫人西卿現身攝影棚讓全場興奮不已，白冰冰問起已經高齡92的黃俊雄，兩個人在家會不會吵架？西卿則笑回：「互相尊重啦！」也說如果真的吵架，黃俊雄有時候會用史艷文聲音回嘴、偶而也會用「哈買二齒」來逗她笑，看到兩位國寶私下互動可愛的一面，讓全場笑歪。

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台語歌手吳淑敏。（民視提供）

白冰冰、陽帆率領全體歌手，透過鏡頭跟國寶黃俊雄大師打招呼，難得的一刻讓全場歌手非常珍惜能跟今日兩位布袋戲主題曲大牌同台唱歌。節目更是難得一件邀約到許久不見的台語歌手吳淑敏，白冰冰牽著她的手問：「妳不是都住北部嗎？好端端地怎麼跑去高雄了？」吳淑敏笑說現在專心帶小孩，讓白冰冰驚呼看不出來她已經生小孩，吳淑敏外表看起來像16歲而已，講完還白冰冰牽著吳淑敏的手扭來搖去。看著兩位身高一樣嬌小的白冰冰跟吳淑敏，還穿著一樣恨天高的高跟鞋，讓陽帆忍不住喊：「妳們這樣好像左左右右」，讓全場笑瘋。

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