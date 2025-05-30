擁有豪宅還不夠！ 周杰倫公開喊話找這物件 釣出阿信羨慕留言

周杰倫想找適合當夢幻錄音室的房子。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫承諾歌迷今年一定會出新專輯，目標也鎖定8、9月，他忙巡演、拍廣告，也會抓時間錄音，近期腦中還浮現夢幻錄音室架構，在社群公開喊話房仲業者幫忙找，也釣出好友五月天阿信羨慕留言。

周杰倫分享想尋覓的錄音室類型。（翻攝自IG）

過去周董曾邀阿信、怪獸等好友到他位在大安區的頂層豪宅作客，360度觀景設計可以直接眺望台北101大樓，這次周董則在Instagram開條件，分享兩張理想中的房屋型態，想要尋覓錄音室地點。

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周董發文：「有看到類似這種物件，請留言聯繫我，我要拿來做錄音室，歡迎各位房仲業者，地點在哪無所謂，遠方要有城市夜景比較重要！」

周杰倫理想中的錄音室型態。（翻攝自IG）

網友看到周董提到「地點在哪無所謂」，直呼太霸氣了，也羨慕他「財富自由」，另外阿信則留言：「哥的IG這麼實用的。」大概是沒料到周董會在社群上「找房子」，周董則幽默回應：「哈哈，我只差還沒問大家頭痛的事，太生活了。」意外透露自己有頭痛困擾。而目前已有一些房仲業者真的私訊周董，推薦他適合當錄音室的物件。

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