呂秋遠控遭私生子生母設局 陳沂怒揭「渣男行徑」：擺明想玩

呂秋遠（右）日前爆出私生子風波，昨發文反擊；陳沂反批呂秋遠是渣男。（右圖資料照／左圖翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名網紅律師呂秋遠近期爆出私生子風波，他昨（29）打破沉默反擊，曬出聊天紀錄截圖控訴女方主動告白、設局。對此，常分享時事看法的陳沂稍早也在社群上發文，直言「這不是渣男什麼是渣男？」認為男方是想玩又不想不負責。

陳沂開頭便怒批：「呂秋遠怎麼還好意思發長文說，都是孩子生母勾引他的啊？你不想跟她生孩子，那就不要無套。」認為對方在事後得知女方懷孕，還說出「那只是一顆受精卵」是渣男行為，「更渣的是現在還把自己講成受害者，真是不可思議！不就擺明了想玩又不想不負責。」

請繼續往下閱讀...

陳沂更認為呂秋遠是想當渣男又要維持暖男形象，繼續騙女粉絲，「還要嘴硬說反正自己本來就想退休，這件事剛好讓他順勢下台。如果真的想順勢下台，你就不會再發長文狡辯了，不就還巴望著能像以前一樣，寫個十點帶風向，就一堆理盲的人點頭稱是，說呂麗絲（呂律師）好可憐，他都是被勾引的⋯⋯」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法