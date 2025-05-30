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娛樂 最新消息

蘇打綠東京開唱神秘嘉賓曝光！吳青峰哽咽揭：不知道會不會有下一次

蘇打綠與佐藤芳明驚喜合體，成了東京站的限定演出。（緒風提供） 蘇打綠與佐藤芳明驚喜合體，成了東京站的限定演出。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／東京報導〕金曲樂團蘇打綠昨晚在日本武道館舉辦「二十年一刻」巡演，他們邀來這套巡演的第3位嘉賓，原來是相隔多年合作的日本音樂人佐藤芳明。

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蘇打綠在安可尾聲，選唱了東京站的限定新曲《生命樂章》，阿福介紹靈感來自一部感動他的日本電影，感性分享：「謝謝遠道而來的大家，也謝謝最棒的團員，這20年最棒的樂章，都是和你們一起寫下的。」

蘇打綠在東京站邀來驚喜嘉賓，是2012年就結緣的日本手風琴家佐藤芳明，這次再度合體默契如昔，手風琴聲線與樂團演奏交融自然，音符間的呼應，像舞台上的無聲擁抱。

蘇打綠在東京開唱，力邀音樂人佐藤芳明助陣。（緒風提供） 蘇打綠在東京開唱，力邀音樂人佐藤芳明助陣。（緒風提供）

到了最後的點歌環節，蘇打綠仍不捨佐藤離場，吳青峰笑說：「竟然Sato桑都來了，不如我們自己點一些有他的歌。」家凱談到：「這是我們生日，我們點歌給自己。台上一半，一半屬於台下。」

隨即蘇打綠與佐藤合奏《牧神搭上春色的火車,而／小時候／島唄》與《The Lonely Goatherd／山頂黑狗兄》兩首組曲。

吳青峰唱到《小時候》一度哽咽，受訪表示：「我是想到因為很久沒跟Sato一起表演，沒想到時隔十幾年還可以跟他在台上，人生在世，不知道還會不會再有下一次，所以再現的時候就蠻感動的。」

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