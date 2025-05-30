台男上戀綜遭「當眾羞辱」被喊狗 女來賓驚呆：能不能尊重人！

張雅惟（左）與洪義。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立與世新大學產學合作戀愛實境節目《戀愛,重修中》以校園為背景，邀請10位單身男女重返校園，重新學習愛情這門人生課題。本週LOVE STAY將迎來最後一場神秘約會，女生們將盲選男生安排的餐廳，完全不知道最終會與誰相遇。

Cindy（左起）、林映唯、溫昇豪、謝祖武為節目觀察員。（三立提供）

節目播出至今討論度居高不下。觀眾熱議：「雅惟根本是嘴上吃著的、眼裡還想搶別人幸福的人。」她從最初選擇高顏值的洪義，確定對方傾心後又嫌棄，轉而靠近鄭煒，卻在鄭煒表態後眼見君岱有意追求洪義，又急忙回頭約洪義，觀眾直呼：「劇情比連續劇還精采！」重修生雖然都是素人，如今走在街上也已被粉絲認出，人氣直線飆升。

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張雅惟怒瞪蔡君岱。（三立提供）

上週夜店篇中，大家展現難得的真性情，柳姿廷卻意外醉倒，最後竟是蘇彥丞背她返宿，並非曖昧對象鄭煒。本週開場，鄭煒在背後抱怨：「明明出遊前就身體不適，為什麼還喝三杯shot？吐成這樣還要別人扛，誰來處理吐的東西？」張雅惟也補刀：「你看她醉後這些行為，是不是就讓人倒胃口？」

眾人追問鄭煒目前對柳姿廷的好感還剩幾多少？柳姿廷事後解釋，醉酒是因為當天去了淡水——那是她與父親最後一次的出遊地點，觸動情緒才會喝醉。她說自己醉後不斷念著「想回家」，情緒潰堤令人動容。她坦言從未考慮其他人，「我主動靠近鄭煒，但他一直很被動，這種感覺我不會強求。」她也與姊姊吐露心聲，姊姊聽完感慨地說：「如果爸爸還在，一定很想看妳上電視，還會說『阿廷上電視了！』」戀愛偵查團謝祖武表示：「姿廷的真性情太動人了，笑比哭更讓人有感。」林映唯也感慨：「她一直笑著，很堅強。」

而上週最震撼的一幕，莫過於洪義為了與張雅惟約會，竟雙膝跪地與蔡君岱交換條件。蔡君岱則提出極限要求，要洪義當「一日男友」，並當眾喊出：「洪義就是我的狗！」語出驚人，令現場氣氛驟變。

蔡君岱提出要洪義當「一日男友」。（三立提供）

張雅惟怒嗆：「你一定要這樣說話嗎？能不能尊重人一點，不要說人家是狗。」火藥味十足，林映唯驚呼：「好恐怖！」謝祖武則說：「她佈局很久，一定要壓制雅惟才滿意，餐桌上的戲超有張力，殺氣十足。」而張雅惟不僅護著跪地的洪義，還當場反擊，讓謝祖武驚訝：「我被她震撼到了，她比洪義還有膽，挺身而出保護他。」事後兩人雖然私下談開，温昇豪則笑說：「這只是表面和解，若人與人能這麼快和好，那世界上就不會有戰爭了。」他也直言，價值觀落差仍在，兩人未來恐怕還是會因洪義再度正面交鋒。

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