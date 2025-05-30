NanaQ曬照認「與2男睡同房」疑挺家寧 遭網友一面倒罵翻

NanaQ（左）疑發聲挺家寧（右）。（翻攝自臉書、IG

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後撕破臉，不僅爆出財務糾紛，現在雙方更開始互咬對方出軌，家寧遭Andy指控與一名男閨密過從甚密在先，儘管男閨密范成章強調「不吃鮑魚」，仍引以外界猜疑。對此，極簡網紅NanaQ疑似跳出來發聲挺家寧，沒想到卻遭網友一面倒罵翻。

NanaQ曬出與家人出遊的合照。（翻攝自臉書）

NanaQ在臉書發文表示，「最近跟男閨蜜出國的事居然可以被無限延伸，那我跟兩個男生出國睡同個房間是怎麼樣？」同時曬出與2位男性的多張合照，接著便在留言區補充表示，這趟旅行是和家人一起出門，「活了這麼久，還是第一次跟家人出國，沒想到我們是彼此超讚的旅伴。」而有眼尖網友發現，照片中的男子其實是她的哥哥。

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NanaQ此舉瞬間引起大批網友砲轟，「妳是跟哥哥去，+0呢？有一樣嗎？動點腦子吧！不要本來就不紅了還要來敗路人緣」、「跟哥哥也拿出來說，跟異性有相同嗎？」、「她那是穩交狀態啊哈哈哈」、「這也要出來沾⋯祝福」、「蹭流量亂參一咖 然後又要說被網霸」。

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