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娛樂 最新消息

蔡康永東京被拍緊黏超帥小鮮肉 真實身分曝光

〔記者陽昕翰／東京報導〕金曲樂團蘇打綠昨晚在日本武道館開唱，包括蔡康永、理想混蛋的雞丁等藝人都飛到日本朝聖，近來瘦身有成的蔡康永，跟著一名外型帥氣的鮮肉友人到場。

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蔡康永與友人一起到日本朝聖蘇打綠演唱會。（記者陽昕翰攝）蔡康永與友人一起到日本朝聖蘇打綠演唱會。（記者陽昕翰攝）

蔡康永一現身場館，就在演出前掀起騷動，親民的他與歌迷一起合照，他全都來者不拒，成了現場最醒目的「人形立牌」；對於鮮肉朋友的關係，蔡康永的經紀人表示，對方是朋友的朋友，也是蘇打綠的粉絲。

蔡康永受訪透露，最想聽的歌曲是《無與倫比的美麗》，原來他曾在「康熙盛典演唱會」演唱過這首歌，當時為了幫了小S慶生，感動哭到唱不下去。

演唱會後，蔡康永有到後台跟蘇打綠合照，吳青峰表示，知道蔡康永曾唱給小S聽，兩人還哭成一團，「希望我們的好朋友，可以從這首歌得到力量，我們的朋友現在可能都還不好過。」大夥對於大S的離開，依然非常不捨。

雞丁飛到日本，朝聖蘇打綠演唱會如願點歌。（翻攝IG）雞丁飛到日本，朝聖蘇打綠演唱會如願點歌。（翻攝IG）

此外，理想混蛋的主唱雞丁飛到東京更圓夢點歌，他點了蘇打綠的《近未來》，感動直呼：「我的點歌夢想在武道館實現了，謝謝蘇打綠！」主唱青峰還笑問他要不要一起上台合照。

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