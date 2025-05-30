《全明星運動會》回歸？蔡尚樺搭檔徐展元 合體修杰楷第一波卡司曝

徐展元（左起）、黃平洋、陳義信、蔡尚樺錄製《最強的身體》。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕金牌主播徐展元與蔡尚樺過去曾搭檔主持過《全明星運動會》，最近再次合作主持好看娛樂最新大型體育競賽節目《最強的身體》，日前已於南台灣高雄夢時代盛大開錄，號召藝人、體育選手及在校學生共襄盛舉，透過單人組、雙人組與團體組等多元競賽項目，一同角逐「最強身體」榮耀，吸引大批群眾圍觀，現場氣氛沸騰。

劉傑化（左起）、高英軒、柯有倫、蘇武乾參加《最強的身體》錄影。（翻攝自柯有倫IG）

好看娛樂同步驚喜公布第一波參賽藝人名單：修杰楷、柯有倫、楊一展、高英軒、陳宏彬，以及啦啦隊女神草莓、笑笑、演員林可彤等近百位藝人選手火力全開，勢必掀起一場挑戰身體極限的熱血風暴。

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徐展元（右起）、蔡尚樺、修杰楷。（好看娛樂提供）

節目首集開錄後，藝人們紛紛於社群限動分享現場實況，林可彤幽默表示：「第一關就推80公斤雪橇，真的是用盡力氣。報名時製作單位說平常有運動就能參加，我想問誰平常會推80公斤？」她也感性說：「特別感謝在旁的教練很溫柔，還有選手問我練什麼，其實我是最強媽咪，帶兩個小孩本身就是鍛鍊！」現場歡笑和加油聲不斷，也有不少感人時刻，這就是運動比賽的魔力。

現場氣氛高潮不斷，啦啦隊女神笑笑與草莓在場邊為大叔級選手加油打氣，柯有倫笑說：「比賽前真的會很興奮！」楊一展更直接嗨喊：「來點special的！」隨即掀起上衣秀出結實腹肌，高英軒不甘示弱也加入行列，柯有倫見狀也立刻「曬肌」應戰，三位大叔級選手帥氣爆棚，引發觀眾歡呼，笑笑則拍手叫好：「好看、好看，我可以回家了！」

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