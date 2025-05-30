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娛樂 最新消息

第一次卻是最後一次！蘇打綠武道館開唱實況 驚吐怕被驅逐出境

〔記者陽昕翰／東京報導〕蘇打綠昨晚首度登上日本武道館開唱，現場滿座吸引破萬歌迷朝聖，他們一年前的今天才申請場地，沒想到一年後的夢想就在同一天成真，直呼超級感動。

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蘇打綠在日本武道館開唱。（緒風提供）蘇打綠在日本武道館開唱。（緒風提供）

昨晚演唱會尾聲，六人齊聚台上牽手謝幕，家凱在台上不小心跌倒，最後更脫口：「這是我們第一次唱武道館，也是我們的最後一次。」語畢讓台下歌迷都很捨不得。

其實作為日本指標性的演唱會殿堂，武道館對於表演者有諸多限制，包括要提交報告書審查申請，而蘇打綠的團隊更是挑戰當地極限，把滿載的LED、燈光音響全數搬入，就連館方都直呼：「很久沒遇過這麼大的挑戰。」

蘇打綠「二十年一刻」巡演踏上日本武道館，家凱在尾聲不小心跌倒。（緒風提供）蘇打綠「二十年一刻」巡演踏上日本武道館，家凱在尾聲不小心跌倒。（緒風提供）

為了滿足當地歌迷，蘇打綠也乖乖配合場館時間，唱到壓線才下台，打趣就怕被驅逐出境。

蘇打綠「二十年一刻」巡演踏上日本武道館，正式走完四季復刻計畫的所有城市。昨晚演出後，武道館工作人員特地送行，直呼：「終於懂為什麼會秒殺」，喊話未來蘇打綠能再回到武道館開唱。

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