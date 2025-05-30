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娛樂 最新消息

蘇打綠攻上日本武道館！吳青峰狂吞翻譯蒟蒻 幫人間獵豹徵友

蘇打綠進軍東瀛，「二十年一刻」巡演攻上日本武道館。（緒風提供） 蘇打綠進軍東瀛，「二十年一刻」巡演攻上日本武道館。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／東京報導〕金曲樂團蘇打綠進軍東瀛，「二十年一刻」巡演昨晚攻上日本武道館，主唱吳青峰日文超流利，化身「翻譯蒟蒻」幫忙團員翻譯，他以用聲優語氣躲在團員背後配音，當眾幫恢復單身的「人間獵豹」馨儀徵友。

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昨晚團長阿福早有準備，自備日文小抄打招呼，他表示：「今天是蘇打綠 20 歲的最後一天，很開心能在武道館慶生。我們 2005年發行的同名專輯，20 年後登上公信榜，真的很感動。」

蘇打綠在日本武道館開唱。（緒風提供） 蘇打綠在日本武道館開唱。（緒風提供）

阿福高聲以日文喊「我愛大家」，全場氣氛瞬間爆棚，而青峰則忍不住爆料：「他的日文小抄上面還有很多注音耶，好好笑。」

蘇打綠赴日開唱，出道專輯的日版復刻在當地熱賣，最高有衝上Oricon排行榜的第7名，非常風光，吳青峰不忘補充：「明天我們就21歲了，請大家把存貨買光光！」

這張2005年發行的作品，復刻時因為團名問題只能以「魚丁糸《不同名專輯》」推出，如今終於正名回歸，並以日文版之姿重新問世，對團員而言意義非凡。

馨儀在台上感性表示：「以前來武道館都是當觀眾，謝謝大家讓我們今天能站上這裡。」沒想到吳青峰幫忙翻譯時卻說：「老娘我啊，是戀愛裡的人間獵豹，單身的男性啊 你們要注意喔，我要來吃掉你們囉，要逃趕快！」看到台下日本粉絲笑成一團，馨儀則是一頭霧水，完全搞不清楚狀況。

阿龔則分享，能在武道館彈琴是他的兒時夢想，「我常覺得自己彈得不夠好，希望今晚能彈得好一點。」吳青峰立刻補上一句「一級棒」搞笑收尾。

阿龔驚喜帶來了6分鐘鋼琴獨奏，重現蘇打綠同名專輯的所有歌曲，為此連到了東京都特地找了琴房練琴，非常用心。

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