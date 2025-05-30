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娛樂 最新消息

《營業中》錄影起衝突！姚元浩秀廚藝慘遭抱怨 郭泓志無奈洩心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎、包偉銘、白安錄製《嗨！營業中》第五季，本週將推出第10集。迎接全新任務要為10桌客人準備道地客家菜。姚元浩展現驚人廚藝，速度超前，讓外場的莎莎忍不住抱怨：「出菜順序不對，我連涼菜過貓都還沒放在盤子上，客家小炒就已經出來了。」郭泓志也說：「原來太快完成也是一種美麗的錯誤。」

莎莎（左起）、姚元浩、江美琪、吳政迪、包偉銘、白安、郭泓志錄製《嗨！營業中》。（好看娛樂提供）莎莎（左起）、姚元浩、江美琪、吳政迪、包偉銘、白安、郭泓志錄製《嗨！營業中》。（好看娛樂提供）

本集迎來全新小幫手江美琪，一起前進位於花蓮的台灣第一個國際慢城小鎮「鳳林」，夥伴們本以為不用開店營業，是快樂的出遊日，卻在當地客家餐廳享用美食時接獲新任務，「挑戰以在地食材，烹調具備客家風味的餐點，來迎接10桌客人」。聽到要為10桌客人備餐，莎莎再度發問確認：「10個還是10桌？」主廚姚元浩也說：「100個耶！」再度迎接大陣仗挑戰。

姚元浩出餐太快莎莎提出質疑。（好看娛樂提供）姚元浩出餐太快莎莎提出質疑。（好看娛樂提供）

首次擔任小幫手的江美琪聽到十桌客人要用餐，邊切菜邊緊張了起來，主廚姚元浩則是祭出快手功力，短短1分鐘就端出道地的客家小炒，只是速度超前讓莎莎崩潰：「客人還沒做完擂茶體驗，要等一下！」姚元浩則表示：「我們熱炒沒有辦法一道一道上啦！」廚房與外場再度起衝突。郭泓志也直言烤雞不能等，姚元浩說：「雞不上也不行了，因為已經快烤焦了！」

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