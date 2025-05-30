呂秋遠反控私生子生母設局 作家H揪「截圖最大疑點」

呂秋遠（左）發文解釋風波，作家H（右）認為疑點重重。（資料照，巨宸製作提供／翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名網紅律師呂秋遠近期爆出私生子風波，他昨（29）打破沉默反擊，曬出聊天紀錄截圖控訴女方主動告白、設局。對此，作家H認為呂秋遠的截圖藏有疑點，直言「無法全然相信」。

作家H認為，呂秋遠雖然指控女方主動接近告白，但在截圖中卻不見關鍵對話，僅有呂秋遠的文字敘述，「如果您說的都是真的，我認為應該要證明的，是三月初林小姐剛到職後，她對你的表白。那段時間的對話截圖，應該才是最關鍵的。很可惜，您在文中都是用文字敘述，不是截圖。原因為何呢？」

請繼續往下閱讀...

相關新聞： 呂秋遠發5千字長文反擊私生子生母 「楊律師」遭點名嗆：不知多少被害人

接著作家H再指出，截圖大多沒有帶到日期，僅有1、2張，讓他認為這時兩人應該已經發生關係並進入感情階段。他比對截圖表示，在呂秋遠的文章中，女方3/26後直接告白，持續發訊息告白，中間卻夾了一則5/16的訊息，「但這一則五月的訊息，卻是貼了最夯的做愛地點，您把這則訊息放在兩則訊息當中順勢描述，當作是對方初期陸續告白的表示。」

作家H認為時間序明顯有問題，所謂的告白訊息也一則都沒看到，「或許是我誤會了，也或許，在初期的對話裡面，有可能，記載著不方便揭露的對話呢？」他坦言，由於疑點重重，因此無法全然相信呂秋遠所說的內容，最後隔空向呂秋遠喊話，「如果您真有心澄清自己的無奈被動，我相信應該可以不靠您的描述，只要把初期林小姐不停告白的訊息截圖出來，包括您的回應，真相應該就會大白。」表示自己只是個習慣性推理分析的小說家，無意冒犯。

作家H全文。（翻攝自臉書）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法