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韓總統候選人長子爆性騷Karina...多則淫穢留言惹眾怒

韓總統候選人李在明（左）的長子爆性騷Karina。（法新社、翻攝自IG）韓總統候選人李在明（左）的長子爆性騷Karina。（法新社、翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓近期為選舉期間，怎料在這節骨眼，共同民主黨總統候選人李在明的長子李東鎬（音譯，Lee Dong-ho）竟傳出性騷、非法賭博，受害者包含南韓女團aespa的隊長Karina、DJ Soda等人，已於去年10月判處罰金韓幣500萬元（約新台幣12.5萬元），消息傳出震驚演藝與政治圈。

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李在明長子的性騷對象包含Karina（左）、DJ Soda（右）等人。（翻攝自IG）李在明長子的性騷對象包含Karina（左）、DJ Soda（右）等人。（翻攝自IG）

據韓媒報導，李東鎬於2019年6月至2021年10月之間，多次在Karina以及其他受害者的IG留下淫穢言論，「我想吃她一次」、「看起來真好吃」、「如果我抱著她做X，那會瘋狂到爆」、「屁股好漂亮」等；且於2019年起至2020年間，在某非法撲克牌網站進行707次交易，透過匯款方式儲值撲克幣。

此事件引發外界抨擊，諷刺的是，總統候選人李在明號稱自己是女性人權守護者，如今面對自己的兒子傳出性騷擾竟毫無作為，令人對其真誠性產生嚴重懷疑。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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