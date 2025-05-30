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娛樂 最新消息

蔡依林要來了！下月才發片 正式宣布小巨蛋開唱

蔡依林將壓軸開唱。（Hit Fm聯播網提供）蔡依林將壓軸開唱。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 Hit Fm聯播網主辦的2025 hito流行音樂獎頒獎典禮，6月21日在台北小巨蛋盛大登場，今天釋出最後一波卡司名單，包含J.Sheon、丁噹、李聖傑、派偉俊、陳華、陳勢安以及擔任壓軸演出的華語流行天后Jolin蔡依林，再掀一波高潮。

派偉俊。（Hit Fm聯播網提供）派偉俊。（Hit Fm聯播網提供）

Jolin將於6月推出全新專輯《Pleasure》，同名歌〈Pleasure〉5月28日首播轟動全球樂迷，空降各大音樂平台即時榜冠軍，Jolin將在hito流行音樂獎頒獎典禮全球首唱新歌〈Pleasure〉。

這也是Jolin宣布發行新專輯《Pleasure》後的第一場演出，她對此相當重視且期待，動用專屬演唱會團隊並集結國際級頂尖舞者們，一同打造首次曝光的〈Pleasure〉新歌舞台。

上次蔡依林在hito流行音樂獎演出已經是2019年，當時創下收視最高、點閱率最高的輝煌紀錄，時隔六年，蔡依林再次壓軸登場。Jolin將從愉悅沉癮的舞台，引領全場觀眾，探索百無禁忌的Pleasure樂園，前往超越感官的全新境界。

丁噹。（Hit Fm聯播網提供）丁噹。（Hit Fm聯播網提供）

丁噹去年發行第11張專輯《日與夜，跟自己說晚安》，專輯談論自我療癒，入圍2025 hito流行音樂獎最受歡迎系列票選的「最受歡迎女歌手」獎項。派偉俊與高爾宣OSN合作的〈HOLD ON〉也入圍2025 hito流行音樂獎最受歡迎系列票選的「最受歡迎數位單曲」獎項。

J.Sheon。（Hit Fm聯播網提供）J.Sheon。（Hit Fm聯播網提供）

J.Sheon《OUTCOMES 結果論》備受好評，獲選為Hit Fm DJ專業嚴選 2024年度十大專輯， 專輯主打歌〈你不用懂〉獲得「2024 hito年度十大華語歌曲」肯定，J.Sheon同時也入圍2025 hito流行音樂獎「最受歡迎男歌手」獎項。

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