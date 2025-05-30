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開刀反遭中國醫師嗆「不懂醫學知識亂發文」 陳喬恩反擊：罵人成本好低

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳喬恩上週剛到新加坡看女神卡卡演唱會，前兩天卻意外透露她在馬來西亞因盲腸炎進行微創手術。不過，陳喬恩的發文遭到一位中國外科醫師批評，指她的症狀明顯是「闌尾炎」，直言「她不懂醫學知識，在胡亂發文。」對此，陳喬恩也發文回應了。

陳喬恩個性其實嗆辣直率。（翻攝自IG）陳喬恩個性其實嗆辣直率。（翻攝自IG）

陳喬恩提到最近一直拉肚子、胃疼，就醫診斷後發現自己得到盲腸炎，緊急在馬來西亞進行微創手術住院一晚，隔日就可以出院，飲食也都沒有限制，並感謝醫療團隊的照片。

只是她貼文曝光後，有位中國外科醫師在微博上表示，「她患的就不可能是盲腸炎，實際上她只是患了闌尾炎而已。她不懂醫學知識，在胡亂發文。」醫師強調只有闌尾炎能透過腹腔鏡進行手術並於次日出院，「陳喬恩住院手術第二天就能夠出院，絕對不可能是患了盲腸炎動手術。」

對此，陳喬恩回應，指出自己發文純粹只是想感謝馬來西亞醫護們的照顧，沒想到會上新聞，「早上醒來莫名其妙的看到一些評論的謾罵。現在罵人成本好低，老娘也是沒想上這種熱搜的。」呼籲大家可以關注別的話題。

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