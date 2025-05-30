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李怡貞爆料啦啦隊小三「沒指名道姓」 陳沂酸：最看不起這種

李怡貞（左）爆料啦啦隊女孩當小三沒指名道姓，陳沂（右）發文開酸。（翻攝自臉書）李怡貞（左）爆料啦啦隊女孩當小三沒指名道姓，陳沂（右）發文開酸。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名律師李怡貞日前上節目《11點熱吵店》爆料，一名現役啦啦隊女孩介入富商婚姻，甚至懷孕後吃藥墮胎，引起外界瘋猜，多位啦啦隊女孩也遭到影射。對此，她昨（29）再列11點身分線索，讓陳沂看不下去開酸「這種我最看不起」。

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李怡貞在節目中爆料，「某啦啦隊女神當富商小三、懷孕後吃藥墮胎」，並給出諸多線索，但由於未明指名是誰，導致多位啦啦隊牽連其中，包括禾羽、琳妲、孟潔、艾融都接連被點名，目前也全數出面否認。

相關新聞：啦啦隊爆墮胎當小三！樂天多位女孩遭點名 球團回應了

對此，李怡貞宿敵陳沂發文開轟，「我一直覺得呢，要爆料就要像黃子佼或Makiyo那樣，直接指名道姓。不要在那邊影射，又不敢講是誰，這種葛斯齊式的爆料是我最看不起的。」認為若真有實證，就該直接公開當事人名字，而不是丟出模糊線索引發外界捕風捉影，「那些被影射的啦啦隊女孩們因為不勝其擾，不得不出來澄清，又被說她們是要蹭流量。拜託，被造謠還不能為自己辯解？

陳沂最後不忘諷刺李怡貞，「真正要蹭的，是爆料又不敢說是誰在那邊曖昧不明的人吧？忘了說，李怡貞上的那個爆料通告，同場還有葛斯齊和呂文婉，根本夢幻組合」。

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