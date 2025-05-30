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娛樂 最新消息

假兄妹真愛情 「偽骨科」虐戀元素好糾心

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕最新古裝劇《榜上佳婿》網路熱播中，由王子奇、盧昱曉領銜主演，講述寒門學子與失憶千金以「兄妹身分」展開家族慘案的調查，播出後話題不斷，劇情中含有失憶、偽骨科等元素，引起追劇熱潮。 

其中便以「偽骨科」等話題引發熱烈討論，「骨科」、「偽骨科」一詞源自於一對兄妹因戀情被發現遭到毆打，最後找上「德國骨科」診斷，由此被引申為形容親兄妹畸戀，或是有血緣關係的手足產生超禁忌之戀！網更稱「德國骨科」為「治療畸戀傷害的醫療機構」；而「偽骨科」則是彼此不存在血緣關係的兄妹與對方發展戀情，這類型題材往往因為新鮮刺激又虐戀遭到關注，以下盤點幾部近年火熱的「偽骨科」熱門戲劇。 

魏大勛在《我的人間煙火》對沒有血緣關係的妹妹王楚然痴心一片。（愛奇藝國際站提供）魏大勛在《我的人間煙火》對沒有血緣關係的妹妹王楚然痴心一片。（愛奇藝國際站提供）

中國劇《我的人間煙火》中，就有「偽骨科」的元素，其中，其中女主角王楚然與沒有血緣關係的霸總哥哥孟宴臣（魏大勛 飾）搭線，雖然魏大勛僅是配角，且對妹妹產生的感情並沒有得到回應，但這對「偽骨科CP」卻讓劇迷們心癢難耐，甚至超越由楊洋、王楚然的感情主線，網友紛紛表示，這對假兄妹的感情還更好嗑，而魏大勛飾演的妹控角色，更讓他博得深情男二，與「世界欠我一個孟宴臣」的感嘆。

宋威龍、譚松韻、張新成等人主演《以家人之名》。（愛奇藝台灣站提供）宋威龍、譚松韻、張新成等人主演《以家人之名》。（愛奇藝台灣站提供）

另外中劇「以家人之名」呆萌女主角李尖尖（譚松韻飾）和被母親拋棄的偽哥哥凌霄（宋威龍飾），自小相識，隨著時間流轉各自發展生活，成年後再度相聚因而產生戀情，故事除了感人熱淚的親情主線外，還有這對無血緣關係的兄妹不時的撒糖，討論度高居不下，更以Happy ending收場，劇迷紛紛表示「別人的哥哥總是不會讓我失望！」 

王子奇（左）在《榜上佳婿》首搭盧昱曉（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）王子奇（左）在《榜上佳婿》首搭盧昱曉（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）

《錦繡安寧》中男主角張晚意則受封「偽骨科專業戶」，劇中愛上自己的妹妹，被網友戲稱為「張愛妹」，本人更是幽默回應「愛妹讓人受盡委屈。」劇情發展沒了血緣的束縛，邊談愛情也面臨許多挑戰。

楊丞琳（左起）、賀軍翔是中視「惡魔在身邊」劇中的兩位靈魂人物。（中視提供）楊丞琳（左起）、賀軍翔是中視「惡魔在身邊」劇中的兩位靈魂人物。（中視提供）

此外經典台劇《惡魔在身邊》，當初也是因「偽骨科」姊弟虐戀引發討論，男女主角楊丞琳、賀軍翔更是擁有一票死忠粉絲，男帥女美、歌曲前奏響起就會跟著哼唱，紛紛期待他們早日修成正果，成為劇迷心中的青春回憶。 

韓劇《藍色生死戀》，是早期韓劇的經典兄妹戀情之作。（翻攝自微博）韓劇《藍色生死戀》，是早期韓劇的經典兄妹戀情之作。（翻攝自微博）

「偽骨科」虐戀鼻祖則屬知名韓劇《藍色生死戀》，是早期韓劇的經典之作，講述的是一對兄妹相戀的催淚故事，其劇情之悲悽賺了無數觀眾的熱淚。自小陰錯陽差的把兩名嬰兒互換的橋段，讓宋慧喬飾演的女主角一夕之間變成了灰姑娘，成年後與昔日哥哥宋承憲再度相逢相戀，情感複雜糾葛，劇情再加入親情的拉扯、癌症的攻擊、以及男二不時的示好，每集都糾心又催淚，一幕兄妹背靠背擦著玻璃的劇情，藏著不可明說的愛戀，網友紛紛表示「這擦的是玻璃嗎？這擦的是我脆弱的心啊」

 此外《涼生，我們可不可以不憂傷》、《對我而言危險的他》、《榜上佳婿》、《花開半夏》都有偽兄妹情愫，但卻不一定都有幸福終點，糾心複雜的情結緊緊抓著觀眾的心，急著表示好想快轉到最後看結局。

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