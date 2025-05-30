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世壯運男籃冠軍賽敗北！ JR紀言愷40+受肯定「這銀牌價值連城」

紀言愷參與世壯運男籃項目。（翻攝自臉書）紀言愷參與世壯運男籃項目。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「JR」紀言愷與王陽明與籃壇名將「台灣飛人」陳信安、「後衛魔術師」王信凱、左宗凱等人組隊「流氓老母酉時三刻」，參加2025雙北世界壯年運動會籃球賽，昨（29日）打進金牌賽，對戰「齊天大聖」張羽霖帶領的「台啤力景」，最終以21分之差敗陣，獲得銀牌。

陳信安領軍的「流氓老母酉時三刻」奪下世壯運男籃銀牌。（記者粘藐云攝）陳信安領軍的「流氓老母酉時三刻」奪下世壯運男籃銀牌。（記者粘藐云攝）

紀言愷賽前拿到選手證，興奮發社群和大家分享，開心喊：「40歲前衝一波」，對於獲得銀牌，他表示：「我們盡力了！」雖然原先預想是金牌，但遇上強敵台啤還是得認輸，「他們的國手、可用之兵比我們多，我們到最後，陳信安、左宗凱都受傷了，大家也都盡力了，可能我們打的沒他們好，恭喜他們拿到金牌，我們下次再努力，也許2年後世壯運再努力。」

紀言愷熱愛打籃球。（翻攝自臉書）紀言愷熱愛打籃球。（翻攝自臉書）

紀言愷熱愛打籃球。（翻攝自臉書）紀言愷熱愛打籃球。（翻攝自臉書）

此次拿到世壯運籃球銀牌，紀言愷相當開心，他實在沒想到，40歲還能上場跟這些國手一起比賽，且還有中華隊的教練恊助，「這是一個肯定，這個銀牌，我覺得價值連城。」他分享「老二哲學」，認為銀牌是一個很棒的「認清自己的不足，得到不錯的成績，該付出的也都付出了，盡全力不留遺憾。」

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