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娛樂 最新消息

1700萬粉的韓流絕美女神要來了！韓韶禧首度來台會粉絲

韓韶禧將首度來台舉辦粉絲見面會。（微樂客WillMusic提供）韓韶禧將首度來台舉辦粉絲見面會。（微樂客WillMusic提供）

〕王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕在IG有超過1700萬名粉絲的韓流「絕美率性女神」韓韶禧將首度來台舉辦粉絲見面會！主辦單位今（30）日正式宣布，韓韶禧將於8月帶著《2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI》首度來台，同時也是她演藝生涯首次展開的全球巡迴見面會。

模特兒出身的韓韶禧，2017年轉戰戲劇圈後表現亮眼，憑《夫妻的世界》中的「最美小三」呂多景一角爆紅，之後更挑戰多元角色，從《以吾之名》中身手矯健的臥底警探，到《京城怪物》裡內斂糾結的情感演出，每部作品都展現截然不同的風貌與演技層次，深受觀眾肯定。

韓韶禧在IG有超過1700萬名粉絲。（微樂客WillMusic提供）韓韶禧在IG有超過1700萬名粉絲。（微樂客WillMusic提供）

韓韶禧曾感性告白：「你們是我最至親的存在，是我最閃耀的珍寶！」此次首度啟動世界巡迴見面會，就是為了回應全球粉絲多年來的支持與喜愛。她的全球巡迴見面會將從7月起陸續造訪曼谷、東京、台北、洛杉磯、紐約、香港、法蘭克福、倫敦、巴黎與柏林等城市，最終站回到首爾舉辦壓軸演出。

台北場訂於8月2日（六）晚間6點30分於台北「LEGACY TERA」舉辦，採全區實名制，票價共分VIP區NT.5880元、A區NT.5280元、B區NT.4880元與身心障礙席NT.2440元，只要在7月11日（五）23點59分前完成購票程序且無退票者，即有機會參加福利抽選，包括全場皆可獲得官方典藏限定小卡乙張與海報乙張，以及親簽海報共50張、10人一組團體合照共200名與VIP區全享HI-TOUTH擊掌。

韓流「絕美率性女神」韓韶禧首度來台舉辦粉絲見面會。（微樂客WillMusic提供）韓流「絕美率性女神」韓韶禧首度來台舉辦粉絲見面會。（微樂客WillMusic提供）

《2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI》將於明天（31日）中午12點於KKTIX啟售，更多活動詳情，請上微樂客WillMusic官方粉絲團查詢。

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