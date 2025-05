1700萬粉的韓流絕美女神要來了！韓韶禧首度來台會粉絲

韓韶禧將首度來台舉辦粉絲見面會。(微樂客WillMusic提供)

〕王靖惟/核稿編輯

〔記者許世穎/綜合報導〕在IG有超過1700萬名粉絲的韓流「絕美率性女神」韓韶禧將首度來台舉辦粉絲見面會!主辦單位今(30)日正式宣布,韓韶禧將於8月帶著《2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI》首度來台,同時也是她演藝生涯首次展開的全球巡迴見面會。

模特兒出身的韓韶禧,2017年轉戰戲劇圈後表現亮眼,憑《夫妻的世界》中的「最美小三」呂多景一角爆紅,之後更挑戰多元角色,從《以吾之名》中身手矯健的臥底警探,到《京城怪物》裡內斂糾結的情感演出,每部作品都展現截然不同的風貌與演技層次,深受觀眾肯定。

請繼續往下閱讀...

韓韶禧在IG有超過1700萬名粉絲。(微樂客WillMusic提供)

韓韶禧曾感性告白:「你們是我最至親的存在,是我最閃耀的珍寶!」此次首度啟動世界巡迴見面會,就是為了回應全球粉絲多年來的支持與喜愛。她的全球巡迴見面會將從7月起陸續造訪曼谷、東京、台北、洛杉磯、紐約、香港、法蘭克福、倫敦、巴黎與柏林等城市,最終站回到首爾舉辦壓軸演出。

台北場訂於8月2日(六)晚間6點30分於台北「LEGACY TERA」舉辦,採全區實名制,票價共分VIP區NT.5880元、A區NT.5280元、B區NT.4880元與身心障礙席NT.2440元,只要在7月11日(五)23點59分前完成購票程序且無退票者,即有機會參加福利抽選,包括全場皆可獲得官方典藏限定小卡乙張與海報乙張,以及親簽海報共50張、10人一組團體合照共200名與VIP區全享HI-TOUTH擊掌。

韓流「絕美率性女神」韓韶禧首度來台舉辦粉絲見面會。(微樂客WillMusic提供)

《2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI》將於明天(31日)中午12點於KKTIX啟售,更多活動詳情,請上微樂客WillMusic官方粉絲團查詢。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法